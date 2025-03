Nouveau sur Netflix : ce film dans lequel Omar Sy a une rare scène de sexe

Omar Sy est l’un des acteurs les plus populaires du cinéma français, mais aussi l’un des plus protégés lorsqu’il s’agit de représenter l’intimité à l’écran. Pourtant, "Police" d’Anne Fontaine, désormais disponible sur Netflix, le montre sous un jour inédit. Aux côtés de Virginie Efira, il livre une prestation plus vulnérable que jamais, notamment dans une scène d’amour marquante.

Un drame intense au cœur du monde policier

Sorti en 2020, Police marque une incursion d’Anne Fontaine dans le polar, un territoire qu’elle n’avait jamais exploré auparavant. Inspiré du roman éponyme d’Hugo Boris, le film suit trois policiers ordinaires (interprétés par Omar Sy, Virginie Efira et Grégory Gadebois) chargés d’escorter un réfugié politique (Payman Maadi) jusqu’à l’aéroport de Roissy, où il sera expulsé. Une mission qui semble anodine, mais qui, au fil du trajet, fait naître le doute chez l’un des agents : cet homme, livré à son destin, risque-t-il la mort en retournant dans son pays ?

Ce dilemme moral, au cœur du récit, se mêle à un drame plus intime : la relation entre les personnages d’Omar Sy et Virginie Efira. Entre eux, une attirance réprimée qui éclate dans une scène d’amour rare et touchante, apportant une humanité supplémentaire à ce thriller social.

Omar Sy face à une scène d’intimité inédite

Habitué aux rôles solaires et physiques, Omar Sy s’est rarement aventuré sur le terrain des personnages plus sexués. Police lui offre l’opportunité d’explorer une autre facette de son jeu, où le corps parle autant que les mots. Mais cette expérience n’a pas été simple pour l’acteur, comme l’a confié Virginie Efira au Journal du Dimanche :

« Omar a fait peu de personnages sexués jusqu’ici. Il a ce grand corps et cette virilité évidente, mais il a un regard d’enfant et c’est très intéressant. Ce n’est pas évident de partager une intimité avec quelqu’un qu’on ne connaît pas. L’idée, c’est de dédramatiser tout ça et d’y aller… »

Anne Fontaine, consciente de cet enjeu, met en scène la relation entre les deux personnages avec une sensibilité qui tranche avec l’image d’Omar Sy. À travers des regards furtifs, une tension contenue et des gestes mesurés, le film le révèle dans un registre plus vulnérable et mature.

Lui-même a reconnu avoir pris plaisir à jouer cette évolution :

« Ils ont quinze ans dans ces scènes. C’était formidable d’aller chercher avec Virginie les ados qu’ils sont à ce moment-là. De vraies bouffées d’air. Et c’était aussi très intéressant pour moi de jouer dans ce registre qu’on me connaît, pour aller ensuite tout doucement vers une autre couleur, une maturité plus en adéquation avec l’homme que je suis aujourd’hui. »

Si Police n’est pas un film spectaculaire, il offre un regard singulier sur la condition humaine et sur la place de l’intime au sein d’un récit policier. Désormais disponible sur Netflix, il permet aussi de redécouvrir Omar Sy sous un jour différent, loin des rôles qui ont fait son succès.