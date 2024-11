Nouveau sur Netflix : ce film de Noël avec Lindsay Lohan a tout pour cartonner

Après avoir porté deux longs-métrages sortis sur Netflix depuis 2022, Lindsay Lohan est de retour sur la plateforme. Dans "Our Little Secret", elle interprète une femme forcée de passer les fêtes de Noël avec son ex.

Lindsay Lohan retrouve involontairement son ex dans Our Little Secret

Après avoir été peu vue à l’écran pendant de nombreuses années, Lindsay Lohan a fait son retour en tant que premier rôle d’un film en 2022. Ayant signé un partenariat avec Netflix la même année, elle a tenu l’affiche de la comédie romantique Noël tombe à pic. Pour sa deuxième collaboration avec le géant du streaming, elle est revenue dans Irish Wish, sorti en mars dernier. Et elle est déjà de retour dans un autre film de la plateforme : Our Little Secret.

Our Little Secret est une nouvelle comédie romantique. Son histoire s’intéresse à Avery et Logan, deux ex. Après s’être séparés en mauvais terme, ils ont chacun retrouvé un partenaire. Et s’apprêtent désormais à passer Noël dans leur nouvelle belle-famille. Mais une fois arrivés sur place, Avery et Logan se rendent compte qu’ils vont devoir passer les fêtes ensemble puisque leurs nouveaux partenaires sont frères et sœurs. Ils décident alors de garder leur ancienne relation secrète.

Le film est disponible sur Netflix

Our Little Secret est visible dès maintenant sur Netflix puisque la plateforme a mis en ligne le long-métrage ce jeudi 28 novembre. Ses abonnés peuvent donc découvrir comment Avery et Logan tentent de garder le secret de leur relation à leur nouvelle belle-famille.

Our Little Secret pic a été réalisé sur Stephen Herek, d’après un scénario de Hailey DeDominicis. Aux côtés de Lindsay Lohan, Ian Harding a été choisi pour jouer Logan. Jon Rudnitsky, Kristin Chenoweth et Dan Bucatinsky ont décroché certains des rôles secondaires du film.

L’actrice reviendra l’année prochaine dans la suite d’un film culte

On ne sait pas encore si Lindsay Lohan collaborera de nouveau avec Netflix après la sortie de Our Little Secret. Car le deal qu’elle a signé avec le service de streaming en 2022 ne comprenait que deux films.

En revanche, la célèbre actrice reviendra au cinéma l’année prochaine. Aux côtés de Jamie Lee Curtis, elle sera de nouveau Anna Coleman dans Freakier Friday, la suite du film culte Freaky Friday : Dans la peau de ma mère. Le long-métrage sortira dans les salles françaises le 6 août 2025.