Nouveau sur Netflix : ce mystérieux thriller de Noël a tout pour cartonner

Netflix a mis en ligne un nouveau film d’action se déroulant en période de Noël, "Carry-On". Taron Egerton y fait face à Jason Bateman pour protéger les nombreux passagers d’un aéroport.

Carry-On, le nouveau thriller de Noël proposé par Netflix

Ce vendredi 13 décembre, Netflix a mis en ligne un nouveau film d’action au suspense redoutable : Carry-On. Son histoire tourne autour d’Ethan Kopek, un agent de la sécurité aérienne dans un aéroport américain. Lors des fêtes de Noël, il est soudain contacté par un mystérieux voyageur. Celui-ci exige qu’il laisse passer une valise à bord d’un avion. Si Ethan refuse, le mystérieux homme s’en prendra à sa petite amie Nora ainsi qu’aux milliers de passagers présents dans l’aéroport…

Carry-On a été réalisé par Jaume Collet-Serra. Le réalisateur hispano-américain est un habitué des films d’action, et même des huis clos où le suspense prédomine. Il a déjà réalisé Non-Stop et The Passenger, tous les deux portés par Liam Neeson. Pour son nouveau film, il a entre autres dirigé Taron Egerton et Jason Bateman. Le premier tient le rôle-titre et le second celui de l’homme qui le menace.

Un film grandement influencé par Die Hard

Comme le cultissime Die Hard 1, le nouveau film de Jaume Collet-Serra est un huis clos plein de suspense qui se déroule au moment des fêtes de Noël. Interrogé par Première, Taron Egerton a justement avoué que le long-métrage sorti en 1988 avait justement été une grande influence pour Carry-On. Notamment pour la relation entre le principal personnage et le principal antagoniste :

La saga Die Hard a été une inspiration énorme pour faire ce film. À mon avis, la plus grosse similitude qu'il y a entre notre film et la saga Die Hard, c'est cette connexion entre le héros et le méchant. Dans Piège de cristal, Bruce Willis et Alan Rickman échangent en permanence, à distance, comme dans Carry-On. Eux c'était à travers un talkie-walkie, nous c'est à travers une oreillette. Mais Hans Gruber était aussi au cœur de Die Hard et j'avais vraiment très envie de faire la même chose avec Jason Bateman !

Taron Egerton a également avoué que Carry-On était plus généralement très inspiré des années 1980 et 1990. Une époque durant laquelle bon nombre de films d’action ont été dévoilés. D’après l’acteur, le nouveau long-métrage proposé par Netflix vient ainsi « répondre à un certain besoin nostalgique » de la part du public.

Sofia Carson également au générique

Outre Taron Egerton et Jason Bateman, Sofia Carson est également au casting de Carry-On. Elle y interprète Nora, la petite amie d’Ethan. L’actrice fait ainsi son retour sur Netflix, deux ans après avoir porté Nos cœurs meurtris, qui avait fait un énorme carton sur la plateforme.

Vous pouvez donc dès-à-présent vous rendre sur Netflix pour découvrir Carry-On. Et si vous êtes fan des longs-métrages de Jaume Collet-Serra, sachez que ce dernier en dévoilera un nouveau l’année prochaine. Il s’agira cette fois d’un film d’horreur, The Woman in the Yard. En France, il sortira au cinéma le 14 mai 2025.