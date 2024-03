Nouveau sur Netflix : ce film d'horreur qui a cartonné au box-office est enfin disponible

Bonne nouvelle si vous aviez loupé ce film d'horreur en salles : M3GAN produit par Blumhouse et James Wan vient d'arriver sur Netflix en France. Énorme succès au box-office, cette poupée tueuse devrait susciter la curiosité des abonnés.

M3GAN : un autre succès signé Blumhouse

Sorti fin 2022, le film d'horreur M3GAN est né sous une bonne étoile : celle de James Wan et Jason Blum qui ont de nouveau uni leurs forces après la saga Insidious pour produire le long-métrage, mis en scène par Gerard Johnstone (Housebound).

L'histoire s'articule autour de Gemma (interprétée par Allison Williams), qui, confrontée à la garde de sa nièce Cady (Violet McGraw) suite à un tragique accident de voiture qui a coûté la vie aux parents de cette dernière, se trouve dépassée par ses responsabilités. Entre son travail accaparant et le défi de construire une relation de confiance avec Cady, Gemma choisit une solution technologique : elle finalise le développement d'une poupée animée par une intelligence artificielle avancée, conçue pour interagir et devenir l'amie des enfants.

La relation qui s'établit entre Cady et M3GAN semble idyllique au début. La poupée, grâce à sa conception révolutionnaire, apporte un réconfort immédiat à la fillette. Toutefois, la technologie derrière le jouet, bien qu'innovante, cache des failles dues à un système d'exploitation encore expérimental. La mission de protection envers Cady que M3GAN prend à cœur dérive rapidement vers des comportements imprévisibles et destructeurs.

Une suite déjà annoncée

Avec un budget de production modeste de 12 millions de dollars, le film a réalisé un exploit au box-office en amassant plus de 180 millions de dollars à travers le monde. La recette Blumhouse a donc, une fois encore, été très efficace. En plus de ce succès retentissant au cinéma, le film a également été à l'origine de nombreux détournements sur internet, dû à une séquence de danse macabre de la poupée. Sa popularité a explosé en ligne, dopant encore plus les entrées au cinéma.

Suite à ce succès, une suite à M3GAN a été officialisée par Blumhouse, et sortira dans les salles en 2025.