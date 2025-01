Nouveau sur Netflix : noté 4,2/5 c'est un des meilleurs thrillers français de ces dernières années

Depuis le 2 janvier 2025, Le Chant du Loup, thriller sous-marin réalisé par Antonin Baudry, est disponible sur Netflix. Ce film, salué pour sa tension palpable et son réalisme, s'impose comme une référence du genre dans le cinéma français récent.

Un thriller haletant au cœur des sous-marins nucléaires

Sorti en 2019, Le Chant du Loup plonge les spectateurs dans l'univers clos et oppressant des sous-marins nucléaires français. Le film suit Chanteraide, surnommé "Chaussette" (interprété par François Civil), un jeune officier acousticien doté de l'oreille d'or, capable de reconnaître chaque son qu'il entend. À bord d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins (SNLE), son rôle est crucial pour identifier les menaces potentielles.

Tout bascule lorsqu'une erreur de Chanteraide, qui confond un signal sonore crucial, place l’ensemble de l’équipage dans une situation critique. Ce faux pas déclenche une chaîne d'événements qui menace de plonger la France dans un conflit nucléaire. Alors que la tension monte, chaque décision devient une question de vie ou de mort.

Le film explore avec précision la mécanique militaire et la stratégie de dissuasion nucléaire, un sujet rarement abordé dans le cinéma français. La rigueur technique est omniprésente, notamment à travers la représentation du silence absolu nécessaire dans un sous-marin et l’importance capitale du moindre son dans la détection des menaces.

Un beau succès critique et public

Lors de sa sortie en salles en 2019, Le Chant du Loup a connu un bel accueil public et critique, cumulant plus de 1,5 million d’entrées en France. Le film a rapidement été salué pour son approche réaliste et immersive, souvent comparé à des classiques du genre comme À la poursuite d’Octobre Rouge (1990). Côté spectateurs, le film a obtenu la très belle moyenne de 4,2/5 chez nos confrères d'AlloCiné.

Côté réalisation, Antonin Baudry, ancien diplomate et auteur de Quai d’Orsay, signe un thriller tendu et immersif, magnifié par des jeux de lumière sombres et une bande-son particulièrement travaillée, où chaque son prend une signification dramatique. La mise en scène épurée et minimaliste renforce l’atmosphère claustrophobique du film, et plonge les spectateurs dans une tension croissante.

Le casting est un autre point fort du film. François Civil incarne à merveille ce jeune marin tiraillé entre l’angoisse et le sens du devoir. Aux côtés de François Civil, on retrouve Omar Sy dans le rôle du commandant D'Orsi, un officier charismatique et protecteur, tandis que Mathieu Kassovitz apporte son expérience dans le rôle du capitaine du sous-marin. Reda Kateb, dans un rôle plus secondaire, complète brillamment cette distribution prestigieuse.