Dispo sur Netflix : baston et comédie romantique, c'est du jamais vu et vous allez adorer !

"Nouveaux riches" est disponible sur Netflix. Une comédie romantique pas comme les autres, avec de la baston, et des personnages loin d'être sexy, interprétés par Nassim Lyes et Zoé Marchal. Le résultat est surprenant et très drôle.

Nouveaux riches : "Une rom com comme on en a rarement vu" sur Netflix

Quand le service de presse de Netflix a commencé à nous parler de Nouveaux riches, il nous annonçait "une rom com comme on en a rarement vu". On s'est alors dit qu'on avait déjà entendu cela et, qu'à tous les coups, le résultat ne serait pas si surprenant. Et pourtant. Après une dizaine de minutes devant le film, toujours pas la moindre trace de romance, mais une bagarre ultra-violente dans un casino clandestin.

Nassim Lyes - Nouveaux Riches ©Netflix

Filmée en faux plan séquence, la scène voit Nassim Lyes balancer des mandales à tour de bras. L'acteur avait déjà montré ses capacités de combattant dans Farang. Il récidive ici, mais avec un ton bien plus humoristique. Car même si la séquence d'action est filmée avec sérieux, sa finalité (qu'on ne révèlera pas ici) s'avère hilarante avec une rupture de ton parfaitement amenée.

Nassim Lyes et Zoé Marchal sont hilarants

Nouveaux riches est alors bel et bien "une rom com comme on en a rarement vu". On suit dans un premier temps Youss (Nassim Lyes), menteur, loser et arnaqueur en galère financièrement. Et après que sa copine a découvert la quantité de mensonges qu'il a pu lui dire, elle le laisse littéralement en pleur dans son appartement.

Après une soirée trop arrosée, il retrouve Stephanie (Zoé Marchal), qu'il avait croisée lors d'une partie de poker. La jeune femme n'est pas la plus élégante, peut même se montrer carrément crade, mais n'en a rien à faire de l'opinion des gens. Surtout, elle dispose de plusieurs millions en cryptomonnaie. Youss va alors se rapprocher d'elle dans l'espoir de récupérer une partie de son argent lorsqu'elle aura vendu toute sa crypto.

Zoé Marchal - Nouveaux Riches ©Netflix

Des caméos géniaux d'Adèle Exarchopoulos et Guillaume Canet

Réalisé par Julien Royal (En passant pécho), Nouveaux riches est avant tout une comédie très drôle, portée par des personnages loin de correspondre aux clichés de la comédie romantique. Tout est fait pour enlaidir Nassim Lyes et Zoé Marchal (Overdose). Surtout la comédienne qui s'affiche avec un naturel déconcertant. Et avec son phrasé brut de décoffrage, on pense naturellement à Adèle Exarchopoulos. Celle-ci a d'ailleurs un caméo tordant, tout comme Guillaume Canet dont l'apparition devrait rester dans les esprits.

Guillaume Canet - Nouveaux riches ©Netflix

À cela s'ajoute donc une romance pas comme les autres, bien que l'idée d'une relation basée sur le mensonge permette de cocher des cases du genre au moment de la résolution. Sauf que tout cela est entrecoupé de cette violente dans lesquelles Nassim Lyes se fait plaisir, tout comme Julien Royal derrière la caméra. Zoé Marchal n'est également pas en reste et y va de quelques droites bien placées.

Nouveaux riches est ainsi un divertissement efficace, drôle et bien rythmé, qui n'a pas peur de partir dans tous les sens, à l'image de son final improbable. Et même si ce n'est pas un chef-d'œuvre, on rit et on s'extasie suffisamment devant les scènes de baston pour en ressortir plus que convaincu.

Nouveaux riches est à découvrir sur Netflix le 17 novembre.