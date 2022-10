Novembre / Bac Nord : les rôles jumeaux de Lyna Khoudri et Kenza Fortas

Avec "Bac Nord" et "Novembre", Cédric Jimenez réalise deux films policiers sensationnels, sur deux histoires bien distinctes. Mais on y trouve une très forte similarité : deux personnages féminins qui occupent une même fonction, ont le même traitement scénaristique, et font partie des plus belles réussites de ces deux films.

Portraits d'hommes... et de femmes

Novembre, le 5 octobre 2022 au cinéma est le cinquième film de Cédric Jimenez. Depuis La French en 2014, après Aux yeux de tous et avant HHhH en 2017, on devine que le réalisateur se plaît dans le genre policier et s'y épanouit. Il y a eu Bac Nord en 2019, récit d'un fait divers impliquant des policiers de la Brigade Anti-Criminalité des quartiers nord de Marseille, et maintenant Novembre, qui suit les hommes de la sous-direction anti-terroriste dans leur traque des terroristes du 13 novembre, durant les cinq jours qui suivent le soir des attentats.

Fred (Jean Dujardin) - Novembre ©Studiocanal

Cédric Jimenez aime filmer les hommes, qu'il met très souvent en scène de manière virile. Il dirige des acteurs qui lui sont fidèles et qui ont des "gueules", comme Gilles Lellouche et Jean Dujardin. Ces deux-là se partagent les rôles principaux de La French. Puis Gilles Lellouche est un des flics de Bac Nord et Jean Dujardin tient le rôle principal de Novembre. De l'action, des gueulantes autoritaires, des flingues... Les personnages masculins de Cédric Jimenez font ainsi l'action de ces films, ils la dirigent, et dans cette perspective ils ne sont que rarement surprenants. D'une certaine manière, on sait à peu près quoi s'en tenir.

Il est alors plus intéressant de se pencher sur les personnages féminins qui peuplent les films policiers de Cédric Jimenez. Dans La French, elles sont réduites aux utilités, et Céline Sallette et Mélanie Doutey jouent sur une partition basique les compagnes des deux personnages principaux, pour illustrer leur environnement familial. Mais dans Bac Nord et Novembre, deux personnages féminins secondaires occupent un rôle très central, sans qui les intrigues des deux films ne pourraient pas aboutir.

Lyna Khoudri et Kenza Fortas, personnages-clés de Novembre et Bac Nord

Dans une intrigue policière, basée ou non sur une histoire vraie, les "indics" jouent très souvent un rôle-clé. Des personnages qui peuvent avoir un rapport indirect au drame de l'histoire mais qui, à un moment, vont apporter une information cruciale. On peut ainsi remarquer que, dans Bac Nord et Novembre, Amel (Kenza Fortas) et Samia (Lyna Khoudri) sont à l'origine de l'information qui va tout changer.

Bac Nord ©Studiocanal

Dans Bac Nord, Amel est proche d'Antoine (François Civil). Ils s'apprécient, rigolent ensemble, partagent de temps en temps un joint. Et on peut imaginer qu'ils ont une attirance peut-être plus forte l'un pour l'autre... C'est ainsi grâce à Amel qu'Antoine et ses collègues vont connaître le lieu et la date d'une importante transaction, et mettre en place leur intervention dans la cité.

Dans Novembre, Lyna Khoudri joue Samia, une amie d'Hasna Aït Boulahcen, la cousine d'Abdelhamid Abaaoud. C'est grâce à une information qu'elle donne à la police le 16 novembre que la brigade anti-terroriste peut localiser Abdelhamid Abaaoud à Aubervilliers, puis le suivre jusqu'à sa planque à Saint-Denis, que le RAID et la BRI prennent d'assaut le 18 novembre.

Samia (Lyna Khoudri) - Novembre ©Studiocanal

Les deux actrices jouent donc deux personnages à l'importance cruciale dans les histoire racontées par les films. En outre, ces deux femmes entretiennent une relation de confiance avec un personnage principal - Antoine dans Bac Nord et Inès (Anaïs Demoustier) dans Novembre. Une relation de confiance qui est mise à mal par leur abandon par l'institution policière, ce que les deux films montrent. Alors qu'Antoine et Inès avaient promis à leurs indics qu'ils seraient protégés, ce n'est pas exactement le cas. Ainsi, dans ces deux histoires différentes, Kenza Fortas et Lyna Khoudri jouent presque le même rôle, avec les mêmes enjeux et la même dimension tragique.