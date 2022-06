Novembre : Jean Dujardin mène l'enquête sur les attentats de Paris dans un teaser tendu

Après "Bac Nord", qui avait défrayé la chronique lors de sa présentation au Festival de Cannes 2021, Cédric Jimenez entreprend dans "Novembre" le récit de la traque des terroristes dans les jours qui ont suivi les attentats du 13 novembre 2015. Une première bande-annonce a été dévoilée.

Le retour de Cédric Jimenez

Le 5 octobre 2022, on pourra découvrir Novembre, le cinquième long-métrage de Cédric Jimenez. Un film important à plusieurs titres. D'abord, après Bac Nord, film policier d'action de haut niveau mais handicapé par une représentation politique pour le moins confuse, le réalisateur insiste dans la veine policière et retourne donc sur un terrain forcément miné. Ensuite, Novembre s'attaque à un sujet traumatique et encore brûlant : les attentats du 13 novembre 2015 qui ont frappé Paris et tué 130 personnes.

Les images de cette bande-annonce sont sobres et insistent sur l'aspect quasi-documentaire de la démarche du réalisateur, qu'on sent soucieux de placer son regard à juste distance de ce drame national. Mais il y a aussi de l'action, une tension qui va crescendo pour nous laisser avec de vrais frissons et la chair de poule.

Novembre ©Studiocanal

Un casting flamboyant pour Novembre

Après les ripoux de la Bac Nord de Marseille, le réalisateur Cédric Jimenez nous emmène cette fois-ci au sein des équipes anti-terroristes de la police, durant les cinq jours qui suivent la soirée du 13 novembre 2015. Cinq jours d'une traque intense des derniers membres du commando de Daech, qui se termine le 18 novembre à Saint-Denis, où Abdelhamid Abaaoud - commandant opérationnel des attentats de Paris - s'est réfugié avec des complices dans un appartement de la rue du Corbillon.

Pour incarner les hommes et les femmes qui ont mené cette traque, il y a du très beau monde, avec notamment au casting Jean Dujardin, Sandrine Kiberlain et Jérémie Renier, Anaïs Demoustier, Lyna Khoudri, ou encore Sami Outalbali, Stéphane Bak et Sofian Khammes.

Présenté hors compétition au Festival de Cannes 2022, Novembre a pour le moment reçu des retours positifs, remarquant notamment la maîtrise technique du thriller et l'émotion poignante générée par le film.