Novembre : on a vu le film de Cédric Jimenez sur les attentats de Paris

"Novembre", le long-métrage de Cédric Jimenez sur les attentats de Paris en 2015, était présenté au 75e festival de Cannes. Découvrez notre avis sur le film.

Cédric Jimenez revient à Cannes

Lors de la 74e édition du festival de Cannes, Cédric Jimenez avait présenté Bac Nord hors compétition. Malgré une polémique née d'une remarque d'un journaliste irlandais en conférence de presse, le réalisateur était encore présent sur la croisette avec Novembre (toujours hors compétition). Un nouveau long-métrage sur un sujet encore plus délicat : les attentats du 13 novembre 2015 à Paris marqués par trois explosions aux abords du Stade de France et plusieurs fusillades dans des rues des 10e et 11e arrondissements et au Bataclan. Mais le film se concentre sur les quelques jours qui ont suivi lors desquels les équipes de l'antiterrorisme ont traqué les commanditaires pour éviter une autre attaque.

Novembre a donc été présenté le soir du 22 mai au Grand Théâtre Lumière. L'équipe du film était présente pour une montée des marches marquante avec, entre autres, Cédric Jimenez, Jean Dujardin, Sandrine Kiberlain, Anaïs Demoustier, Sofian Khammes, Stéphane Bak, Lyna Khoudri et Sami Outalbali.

75e festival de Cannes - Montée des marches de Novembre ©Isabelle Vautier pour cineseries.com

Que vaut le film Novembre ?

Cédric Jimenez aurait pu aborder ce sujet brûlant de plusieurs manières. Alice Winocour a par exemple abordé le point de vue des survivants avec son film Revoir Paris (à la Quinzaine des réalisateurs). Cédric Jimenez a lui fait de Novembre un film policier intense autour de l'enquête. S'évitant une prise de risque inutile, le réalisateur ne va pas reproduire les terribles événements que l'on connaît, mais il nous fait vivre l'affaire aux côtés des enquêteurs, et uniquement dans leur investigation. Face à l'urgence, les effectifs se doivent de se mobiliser à tous les niveaux. On passe ainsi d'un protagoniste à un autre dans un chaos ambiant somme toute logique. Et même si l'ensemble du casting est plus que convaincant, le réalisateur ne cherche pas à en faire briller un plus qu'un autre, présentant l'équipe avant l'individu (à l'exception peut-être d'Anaïs Demoustier et Jean Dujardin).

Dans sa réalisation, Jimenez se permet également une certaine forme de "spectacle" (une filature tendue, un final fracassant), tout en étant particulièrement réaliste dans sa reproduction des étapes. On ressent alors une intensité constante dans cette course à la montre. Privilégiant l'efficacité à l'affect (sauf rares moments), Novembre est ainsi à l'image du travail mis en place durant ces cinq jours.

Novembre sortira dans les salles le 5 octobre.