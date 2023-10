Nowhere : Anna Castillo (Mia) évoque son rôle "extrême" dans le thriller Netflix

Pour le survival "Nowhere", disponible sur Netflix, l'actrice espagnole Anna Castillo s'est investie au maximum, expliquant que le film a été pour elle "un des projets les plus difficiles" de sa carrière.

Anna Castillo sort les muscles

Retenez bien son nom, parce qu'Anna Castillo est en pleine ascension. L'actrice espagnole, âgée de 29 ans, est actuellement à découvrir dans une situation terrifiante sur Netflix. Elle incarne en effet Mia dans le thriller Nowhere, une jeune femme enceinte qui tente d'échapper au régime totalitaire qui dévaste son pays. Seule survivante du massacre dans le container où elle se trouvait avec d'autres réfugiés, elle se retrouve à la dérive au milieu de l'océan et va tout faire pour survivre.

Mia (Anna Castillo) - Nowhere ©Netflix

L'actrice Anna Castillo est une étoile montante du cinéma espagnol, et sa course vers les sommets a commencé en 2016 avec L'Olivier, qui lui vaut le Prix Goya du Meilleur espoir féminin en 2017. Elle enchaîne avec Viaje, qui lui vaut cette fois le Prix Gaudi en 2018 de la Meilleure actrice dans un second rôle. Et on l'a récemment vue dans le réussi Les Tournesols sauvages.

Une performance émotionnellement extrême

Sa performance dans Nowhere devrait lui ouvrir les portes d'une renommée internationale, le thriller Netflix étant diffusé très largement. Dans tous les cas, elle aura tout fait pour, s'investissant à fond dans ce rôle. Elle a ainsi raconté à Publico combien celui-ci avait été exigeant et extrême.

C'est l'un des projets les plus difficiles que j'aie jamais faits, surtout en raison de la responsabilité qu'il implique (l'actrice est seule durant la quasi-totalité du film, ndlr). Je me suis imposé une très grande exigence pour ne pas me rater, car je savais que cela exigeait un niveau d'émotion extrême. J'avais besoin de beaucoup de vérité et ça a été, avec toute la technique mise en place, assez compliqué. Donc tous ces inconforts sont devenus une aide supplémentaire pour refléter l'angoisse du personnage.

Comme rapporté par Publico, l'actrice a en effet dû tourner avec une prothèse en silicone de huit kilos pour lui donner un ventre de grossesse. Elle a aussi passé de longues heures immergée dans l'eau, s'est régulièrement cognée, a subi une forte fièvre et une chute de tension.

Un investissement et une performance salués par le réalisateur de Nowhere Albert Pintó, qui affirme ainsi qu'il y a "peu d'actrices au monde qui peuvent donner un jeu organique comme Anna Castillo. Elle est l'équivalent de Meryl Streep ou de Tom Hanks en version espagnole".