O2 : Alexandre Aja réalise un survival pour Netflix avec Mélanie Laurent

L'ancien prodige du cinéma français, devenu un acteur confirmé dans le cinéma de genre, va faire son retour chez nous pour le tournage de "O2". Alexandre Aja s'ajoute à la liste des noms confirmés qui travaillent avec Netflix, avec ce film qui sera mené par Mélanie Laurent.

O2 : une histoire d'enfermement

En chimie, la molécule O2 représente l'oxygène. On comprend que derrière ce titre minimaliste se cache une histoire en rapport avec ça. Et c'est effectivement du manque d'oxygène qu'il sera question dans le nouveau film d'Alexandre Aja. Le scénario, écrit par Christie LeBlanc, raconte la mésaventure d'une jeune femme qui se réveille dans une capsule cryogénique, sans savoir où elle est et comment elle a réussi à se retrouver dans cette drôle de situation. L'espace, vous vous en doutez, est plus que restreint. Le manque d'oxygène ne va pas tarder à se faire sentir. Elle devra alors essayer de replonger dans les entrailles de sa mémoire pour trouver les clés de sa libération.

Un pitch qui n'est pas sans rappeler celui de Buried, l'excellent film claustro signé par Rodrigo Cortés avec Ryan Reynolds enfermé vivant dans un cercueil. La narration devrait alterner entres les phases de survie, où l'héroïne cherche un moyen de sortir, dans le présent. Et des retours dans le passé - que l'on imagine conséquents. En espérant que les deux cohabitent avec un bon équilibre. O2 va placer Mélanie Laurent dans le rôle principal, avec Mathieu Amalric et Malik Zidi également au casting. Il a été question à un moment de Noomi Rapace ou Anne Hathaway en tête d'affiche mais c'est finalement la Française qui le décroche.

Alexandre Aja revient en France pour Netflix

Au début des années 2000, Alexandre Aja se fait remarquer chez nous avec le tendu Haute tension. Un survival brutal qui le fait exploser. Peu de temps après, il poursuit sa carrière aux USA avec le remake énervé de La colline a des yeux et ne va plus jamais les quitter jusqu'à Crawl, son dernier essai en date. Avec O2, il effectue son retour en France avec la complicité de Netflix. Le film sera diffusé à la mi-2021 sur la plateforme, alors que le tournage vient de débuter. Désormais très expérimenté, Alexandre Aja devrait continuer de prouver qu'il est un très solide artisan. Cette histoire d'enfermement sonne d'ailleurs comme une évidence avec le confinement par lequel on a été obligé de passer. Le réalisateur avoue lui-même que cette période étrange lui sert d'inspiration pour son travail sur O2. Si le spectacle est aussi efficace que Crawl, on signe sur-le-champ !