O'Brother : l'improbable précaution prise sur le tournage

Brendan Fraser rejoint le nouveau film de Martin Scorsese

Après une (trop) longue absence loin d'Hollywood, l'acteur Brendan Fraser, notamment célèbre pour son rôle d'aventurier dans la saga "La Momie" remonte peu à peu la pente. Après avoir joué chez Steven Soderbergh, et décroché le premier rôle du nouveau film de Darren Aronofsky, il vient de rejoindre le casting du film de Martin Scorsese "Killers of the Flower Moon" aux côtés de Leonardo DiCaprio et Robert de Niro.