O'Brother : quels personnages du film ont réellement existé ?

Les frères Coen mettent en scène, au tout début des années 2000, la comédie « O'Brother » avec George Clooney et John Turturro. Mais saviez-vous que certains personnages de leur récit ont réellement existé ? Focus sur ces figures réelles du film.

O'Brother : une agréable comédie

Est-ce bien nécessaire de présenter les frères Coen ? Ce duo de metteurs en scène américain a offert aux spectateurs des œuvres emblématiques. C'est eux, par exemple, qui ont réalisé The Big Lebowski, No Country for Old Man ou encore Inside Llewyn Davis. En 2000, les deux frères mettent en scène O'Brother, une comédie entraînante, notamment portée par George Clooney, John Turturro, Tim Blake Nelson, Holly Hunter et l'immense John Goodman. Des comédiens habitués aux films des frères Coen puisque John Goodman a tourné avec eux à six reprises au cours de sa carrière (Inside Llewyn Davis, O'Brother, The Big Lebowski, Le Grand saut, Barton Fink et Arizona Junior) ; George Clooney à quatre reprises (Avé César, Intolérable Cruauté, Burn After Reading et O'Brother) ; et John Turturro à quatre reprises également (Miller's Crossing, Barton Fink, The Big Lebowski et O'Brother).

O'Brother ©Disney

O'Brother raconte le destin de trois prisonniers enchaînés qui s'échappent du bagne Ulyssers Everett McGill dans le Mississippi. N'ayant rien à perdre, et unis par leurs chaînes, ils entreprennent un long voyage pour échapper au shérif Cooley. Sans être forcément le film préféré des fans des frères Coen, O'Brother a quand même été nommé à deux reprises aux Oscars et a rapporté plus de 71 millions de dollars de recettes au box-office.

Ces personnages ont réellement existé

Si les trois héros de O'Brother sont totalement fictifs, certains personnages secondaires qui croisent leur route, ont réellement existé. En effet, les frères Coen ont pris quelques figures réelles de l'époque à laquelle se déroule le film pour les ajouter au récit. Ainsi, George Babyface Nelson, incarné par Michael Badalucco était réellement un gangster des années 1930. Mais s'il a réellement existé, le personnage décrit par les frères Coen a très peu de points communs avec l'original comme le confessait Michael Badalucco :

Ce qu'il devient dans l'esprit des frères Coen est très différent de ce qu'on a pu voir dans les vieux films policiers.

George Babyface Nelson, né en 1908, était un braqueur de banques et un assassin. Il était notamment le complice de John Dillinger, qu'il aida à s'échapper de prison lors de la fameuse évasion du « pistolet en bois ». Il a été l'ennemi public n°1 du 23 juillet au 27 novembre 1934, devenant avec les autres membres survivants de son gang les cibles prioritaires du FBI. Nelson est responsable du meurtre de plusieurs personnes, dont le plus grand nombre d'agents du FBI. Il était surnommé « Baby Face » à cause de son apparence juvénile et de sa petite stature.

Tommy Johnson (Chris Thomas King) - O'Brother ©Disney

Ensuite, Tommy Johnson, le personnage campé par Chris Thomas King, était réellement un bluesman célèbre de l'époque. Né en 1896, Tommy Johnson a très peu enregistré. Ses premiers disques, Canned Heat Blues et Big Road Blues ne fonctionnent pas assez pour qu'il perce dans le milieu. Et la Paramount, qui était son label de l'époque, ne reconduit pas son contrat pas avec lui. Pour autant, l'artiste a eu une profonde influence sur la musique blues. De nombreux musiciens se sont inspirés de son jeu de guitare et de son chant si particulier. Dans les années 1960, le groupe Canned Heat lui rend hommage.

Ainsi, dans O'Brother, Chris Thomas King réunissait les qualités d'acteur, de musicien et de chanteur pour interpréter Tommy Johnson. Même si les frères Coen prennent de grosses libertés avec son histoire, il s'agit finalement du même bluesman. Une opportunité géniale pour Chris Thomas King qui a adoré incarner Tommy Johnson :