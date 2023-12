Ocean's 14 : George Clooney balance les premières infos. Brad Pitt de retour ?

Les braqueurs de la saga Ocean's bientôt de retour sur nos écrans pour un "Ocean's 14" ? George Clooney a balancé les premières infos sur ce projet qui a déjà un "très bon scénario" et pourrait mettre en scène des braqueurs dans la soixantaine.

Ocean's Eleven : une saga culte

La saga "Ocean's", débutée en 2001 avec le film Ocean's Eleven réalisé par Steven Soderbergh (remake de L'Inconnu de Las Vegas sorti en 1961), est rapidement devenue une référence dans le genre des films de braquage. Avec trois films à son actif - Eleven, Twelve en 2004, et Thirteen en 2007 - la série a captivé le public par ses intrigues sophistiquées, son humour et un casting étoilé notamment composé de George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon et Julia Roberts. Ces films racontent les aventures de Danny Ocean et de sa bande de voleurs charismatiques et ingénieux, qui réalisent des braquages spectaculaires et hautement stratégiques.

Un spin-off au féminin mené par Cate Blanchett et Sandra Bullock a vu le jour en 2018, mais ne comptait pas à son casting les membres de la trilogie originale.

Ocean's 14 bientôt sur nos écrans ?

Récemment, George Clooney, a fait des déclarations (via Variety) sur un possible Ocean's 14. Clooney, qui a incarné le rôle de Danny Ocean, un voleur élégant et rusé, a récemment révélé qu'un scénario pour un autre film de la saga Ocean's avait été écrit :

Nous avons un très bon scénario pour un autre 'Ocean's' (...) donc nous pourrions finir par en faire un autre. C'est en fait un excellent scénario.

a déclaré George Clooney, tout en mentionnant que s'il se faisait, le film était dans la veine de Braquage à l'ancienne. La référence à ce film de 1979 (et son remake de 2017) sur trois hommes âgés organisant un braquage de banque, suggère que Ocean's 14 pourrait explorer des thèmes de vieillissement, de camaraderie et de défis face aux changements de la vie. Cela pourrait marquer un tournant intéressant pour la série, avec des braqueurs dans la soixantaine.

L'annonce intervient alors qu'un préquel de Ocean's Eleven se déroulant dans les années 1960 avec Ryan Gosling et Margot Robbie est également en préparation. Si l'intrigue est pour l'instant gardée secrète, il se murmure que Robbie et Gosling pourraient interpréter les parents de Danny Ocean.