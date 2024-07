Ce nouveau film d’horreur fait le buzz aux USA, bientôt en France ?

Sorti il y a une semaine aux États-Unis, "Oddity" est plébiscité par le public et les journalistes. Il s’impose comme l’un des films d’horreur les plus encensés de l’année.

Les spectateurs américains bluffés par Oddity

Alors que Longlegs a beaucoup fait parler de lui suite à sa sortie (il est arrivé dans les salles le 10 juillet dernier en France), un autre film d’horreur est en train de faire du bruit aux États-Unis : Oddity. Écrit et réalisé par Damian McCarthy, le long-métrage se concentre sur une médium aveugle qui tente de découvrir la vérité sur la mort de sa sœur. Pour cela, elle est aidée d’un mystérieux mannequin de bois.

Oddity est sorti le vendredi 19 juillet dernier outre-atlantique. Et depuis, il crée l'engouement parmi les amateurs de films d’horreur. Sur Rotten Tomatoes, son score s’élève pour le moment à 86% de la part des spectateurs et même à 95% de la presse. Sur IMDb, il est à l’heure actuelle noté 7,5/10. Et sur leur compte X, de nombreux internautes ont confié avoir été impressionnés par la nouvelle proposition de Damian McCarthy.

Des avis dithyrambiques sur le film

Journaliste pour IGN, Katie Rife a particulièrement apprécié Oddity. Elle le qualifie de "récit élégamment construit qui rassemble des frissons supernaturels et une violente revanche." Dans un article sur Mashable, Kristy Puchko assure de son côté que le long-métrage va devenir "votre nouvelle obsession d’horreur." Pour Collider, Chase Hutchinson acquiesce et affirme que le film "va vous mettre en pièces." Il salue aussi la performance de Carolyn Bracken dans le rôle-titre.

Parmi les commentaires que l’on peut voir sur Rotten Tomatoes, Oddity est décrit par plusieurs spectateurs comme "l’un des films les plus effrayants de ces dernières années". Il est aussi qualifié de "visuellement superbe", d’"old school" et d’"unique."

Le film sera-t-il projeté en France ?

Ces critiques donneront sans doute envie à des spectateurs français de découvrir le film de Damian McCarthy. Mais pour le moment, celui-ci n’a pas encore de date de sortie dans l’Hexagone. Avec l’accueil qu’il a reçu aux États-Unis, on peut toutefois penser qu’un distributeur voudra le proposer en France. Reste à attendre la confirmation de cette information, et à savoir quand Oddity arrivera dans les salles.