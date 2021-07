Official Competition : découvrez la bande-annonce avec Penélope Cruz et Antonio Banderas

Penélope Cruz incarne une réalisatrice au bord de la crise à nerf à cause de deux acteurs dans "Official Competition". Une comédie sur le cinéma qui place l'actrice face à une autre star espagnole : Antonio Banderas.

Deux superstars espagnoles dans Official Competition

Penélope Cruz et Antonio Banderas ont pu se croiser chez leur compatriote Pedro Almodóvar mais le film qui doit leur permettre de se donner longuement la réplique n'avait pas encore vu le jour. Jusqu'à Official Competition ! Le duo formé par Mariano Cohn et Gastón Duprat a eu la bonne idée de réunir les deux stars pour son nouveau long-métrage.

Penélope Cruz va incarner la réalisatrice Lola Cuevas. Grâce au financement d'un énigmatique milliardaire, elle se retrouve à la tête d'une œuvre ambitieuse qui doit marquer l'histoire du 7ème art. Pour l'occasion, elle doit diriger deux acteurs réputés. C'est ainsi que Félix Rivero va être forcé de collaborer avec Iván Torres. Le tournage ne peut qu'être mouvementé puisque les deux hommes se détestent. Le premier sera incarné par Antonio Banderas et le second par Oscar Martínez. Lola Cuevas va mettre en place plusieurs stratégies pour faire en sorte que les deux gaillards s'entendent et cessent de mettre en avant leur égo.

Official Competition ©Mediapro

Une comédie sur le cinéma

On adore quand le cinéma nous parle du cinéma. Dans le cas ci-présent, cela peut donner aux acteurs un écrin pour s'en donner à cœur joie. Penélope Cruz joue la cinéaste loufoque et exaspérée de diriger deux têtes de mule, pendant que ses homologues masculins s'envoient des répliques cinglantes à la figure. L'orientation de Official Competition est visiblement vers la comédie. À en croire la bande-annonce (en une d'article), le film va proposer quelques situations drôles. On peut notamment voir une scène impressionnante dans laquelle le trio discute sous un rocher tenu par une grue. La perspective de voir Antonio Banderas et Penélope Cruz jouer ensemble est une belle promesse, même si on attend surtout que le génie Pedro Almodóvar les réunisse pour une grande collaboration devant sa caméra. Un jour, peut-être...

Official Competition n'a pas encore de date de sortie prévue chez nous. Il sera présenté en avant-première lors du prochain Toronto International Film Festival en septembre prochain et pourrait se faire une place également à la Mostra de Venise.