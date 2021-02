Old : découvrez la bande-annonce du Super Bowl du prochain M. Night Shyamalan

M. Night Shyamalan a constitué un beau casting pour son prochain long-métrage, "Old". L'histoire d'une famille qui voit sa vie chambouler lors de son passage sur une place idyllique. Un tout premier teaser a été diffusé lors du Super Bowl et ça donne déjà très envie !

La résurrection d'un réalisateur talentueux

M. Night Shyamalan de retour à son meilleur niveau, ça ne peut qu'être une bonne nouvelle. Le réalisateur a connu un impressionnant trou d'air proportionnel à sa flamboyante réussite jusqu'au milieu des années 2000. On a cru pendant un moment qu'on l'avait perdu mais il a su retrouver son mojo en 2015 avec The Visit. Petit exercice de style malin qui le repositionnait sur l'échiquier comme le redoutable manieur de twist que l'on connaissait auparavant. Split puis Glass, en 2017 et 2019, ont totalement prouvé qu'il était dans une belle forme. On se remet donc à attendre avec impatience ses prochaines œuvres. Nous en aurons une cette année, intitulée très sobrement Old.

Le mieux, avec Shyamalan, c'est quand on en sait le moins sur ce qu'il prépare. À l'heure où le marketing vend une bonne partie d'un film avant sa sortie, on préfère la stimulation de la surprise en salle. De ce que l'on sait sur ce nouveau long-métrage, il s'agit d'une adaptation libre de Château de sable, un roman graphique franco-suisse signé Pierre Oscar Levy et Frederik Peeters. La narration met en scène plusieurs personnes qui sont liées par un événement surprenant sur une plage. Le metteur en scène s'est entouré d'un casting très alléchant composé de Thomasin McKenzie, Alex Wolff, Eliza Scanlen, Aaron Pierre, Vicky Krieps, Abbey Lee, Nikki Amuka-Bird, Ken Leung et Gael Garcia Bernal.

Old ©Universal Pictures

Le temps se dérègle dans Old

Grâce au premier teaser diffusé lors du Super Bowl (en une de l'article), on comprend enfin un peu mieux dans quelle situation délicate se sont fourrés les personnages principaux. Nous allons suivre une famille, qui passe des vacances idéales dans un petit coin de paradis. Sauf que l'endroit a la capacité de les faire vieillir rapidement. Ils ne leur restent désormais qu'un laps de temps réduit pour essayer d'enrayer ce mal mystérieux qui les touche. Le peu que l'on voit durant ces trente secondes est assez efficace pour nous donner envie de vite découvrir la suite. On se demande évidemment comment nos héros vont arriver à juguler cette accélération temporelle. Gageons que le reste de la promotion ne va pas tout dévoiler et que l'expérience au cinéma sera digne d'un Shyamalan des grands jours.

Old est prévue dans les salles françaises le 21 juillet prochain.