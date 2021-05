Old : l'inquiétante bande-annonce du nouveau M Night Shyamalan

M. Night Shyamalan revient cet été dans les salles avec "Old", un mystérieux film sur le temps qui passe à une vitesse étrangement rapide. Universal a dévoilé la première bande-annonce de ce huis clos à ciel ouvert se déroulant sur une plage.

Old : une adaptation d'une bande dessinée française

M. Night Shyamalan a toujours apprécié les concepts et les twists. Son cinéma a forgé sa gloire sur sa capacité à nous étonner avec des pirouettes inattendues. Dans son prochain long-métrage, Old, le metteur en scène ne compte pas renier ce qui a fait sa popularité auprès du public. Il a consacré ses derniers mois à une adaptation de Château de sable, une bande dessinée signée par le Français Pierre Oscar Levy et le Suisse Frederik Peeters.

Le scénario ne va pas s'éloigner du matériau de base en présentant une famille heureuse de s'offrir du bon temps sur une plage paradisiaque méconnue du grand public. La petite escapade va virer au drame quand les personnages vont se rendre compte que le temps passe étrangement beaucoup plus vite dans cet endroit. Vont-ils réussir à s'échapper avant qu'il ne soit trop tard ?

Old ©Universal Pictures

Un premier teaser avait commencé doucement à présenter le projet et c'est désormais une bande-annonce qui donne un aperçu conséquent du nouveau Shyamalan. On en voit effectivement plus mais pas question d'en donner trop aux spectateurs. La promo arrive à attiser notre curiosité tout en évitant de révéler des choses qui pourraient gâcher le visionnage. Le concept est bien identifié et on attend de découvrir comment le metteur en scène a géré ce huis clos à ciel ouvert.

M. Night Shyamalan s'est remis dans le droit chemin

Il existe de bonnes raisons de penser qu'Old vaudra le coup d'œil. Le casting, d'abord, dans lequel on trouve Gael Garcia Bernal, Vicky Krieps, Thomasin McKenzie, Alex Wolff, Eliza Scanlen, Aaron Pierre, Abbey Lee, Nikki Amuka-Bird et Ken Leung. La forme récente de M. Night Shyamalan, ensuite. On pensait l'avoir perdu pendant un temps mais son retour au premier plan avec ses trois derniers films et la série Servant a démontré qu'il en avait encore sous la semelle.

Old arrive dans les salles cet été, le 21 juillet. Idéal pour vous faire flipper si vous comptiez vous rendre sur des plages peu fréquentées. Une affiche officielle a également été révélée par Universal :