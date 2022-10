Old People : le film d'horreur avec des retraités enragés cartonne sur Netflix

Bien plus efficace que n'importe quelle campagne de communication, "Old People" va couper net toute envie d'emmener grand-père ou grand-mère à l'Ehpad. Ce film d'horreur allemand disponible sur la plateforme Netflix raconte en effet la vengeance ultra-violente de résidents maltraités d'une maison de retraite, sur une famille venue célébrer un mariage dans le coin. Âmes sensibles s'abstenir.

La vengeance sanglante des cheveux blancs

"Honorez les anciens. Car ils sont nombreux et un jour vous serez tous comme eux." C'est par ces mots, d'une page de livre tendue par un effrayant vieillard à Ella (Melika Foroutan), personnage principal du film d'horreur Old People, qu'on comprend que la jeune génération a raté quelque chose. Mais à ce moment du film, le massacre a déjà commencé et il ne s'arrêtera plus. Disponible sur Netflix depuis le 7 octobre, Old People du réalisateur germano-roumain Andy Fetscher est un de ces films parfaits pour le mois d'Halloween, effrayant et violent à souhait.

Old People ©Netflix

Son idée est simple : coincer une famille heureuse lors d'un mariage dans une maison isolée, et lâcher sur cette famille une horde d'êtres malfaisants et assoiffés de sang. Mais plutôt que des zombies, monstres ou autres démons, ces agresseurs sont des personnes âgées, qui se tirent de leur Ehpad où elles sont maltraitées pour se venger de la génération qui les a abandonnées. En plus d'être un film d'horreur efficace qui utilise à fond et au premier degré les codes du genre, Old People propose ainsi une critique sociale appuyée du rapport de la société à ses aînés, ou plutôt de l'absence croissante de ce rapport.

Old People n'est pas le premier film qui utilise la figure de la personne âgée dans le genre horrifique. On peut ainsi penser aux récents Abuela et Relic, ainsi qu'à The Visit de M. Night Shyamalan. Mais il est assez neuf de les placer en purs antagonistes et finalement justiciers sans pitié venus demander les comptes d'une situation odieuse.

Old People, folie et violence dans la famille

Parce qu'il serait trop simple que ces vieux animés par la vengeance soient de simples inconnus, se trouve parmi eux Aike (Paul Faßnacht), le père d'Ella et de Sanna (Maxine Kazis), cette dernière incarnant la mariée, et donc le grand-père des deux enfants d'Ella. Aike finira-t-il par rejoindre sa famille ? Ou va-t-il rester dans les rangs du leader des vieillards, un homme gigantesque au regard aussi bleu qu'effrayant ?

Si l'écriture de ce film d'horreur allemand ne propose rien de surprenant, on appréciera la mise en scène soignée et la photographie qui fait se succéder à une douce et chaleureuse luminosité des ténèbres froides. L'idée de présenter la maison de retraite presque désaffectée mais de ne pas y situer l'action - les pensionnaires la quittent pour converger vers la maison familiale, telle une horde de zombies - est intéressante. En effet, en n'étant pas un décor principal, cette maison de retraite garde sa réalité, celle qu'on n'ose pas regarder en face. Ce qui nourrit ainsi intelligemment le propos critique du film. On n'abandonne donc pas sa famille, ce que conclut avec un certain pessimisme Old People...