Ce soir à la TV : 69$ pour son premier week-end, ce film d'action avec Olga Kurylenko a été un énorme flop

Ce soir la chaîne L'Équipe diffuse "Code Momentum", un film d'action porté par Olga Kurylenko que très peu de personnes avaient vu lors de sa sortie en salle. Le long-métrage avait en effet été un flop au box-office.

Code Momentum : le vol de trop pour Olga Kurylenko

Collaborateur de longue date de Clint Eastwood en tant que caméraman, Stephen S. Campanelli a décidé de réaliser son propre film en 2015 avec Code Momentum. Un film d'action qui, sur le papier, avait de quoi attirer. On y suit Alex, une voleuse professionnelle qui accepte de sortir de sa retraite pour un dernier coup. Lors du casse, elle vole des diamants ainsi qu'une clé USB qui contient des informations compromettantes. Un vol qui va lui causer bien des soucis puisque la CIA et une organisation criminelle vont se lancer à sa poursuite pour mettre la main sur la clé USB. Seulement Alex n'est pas une simple voleuse et sait très bien se défendre...

Olga Kurylenko - Code Momentum ©Azari Media

Pour porter ce thriller sous fond de complot, Stephen S. Campanelli a pu compter sur Olga Kurylenko (Quantum of Solace) dans le rôle d'Alex. À ses côtés, on retrouve tout de même Morgan Freeman ainsi que James Purefoy (The Following). Ce dernier a d'ailleurs obtenu le rôle de M. "Washington" après un désistement de Vincent Cassel. Malheureusement, même un tel casting n'est pas forcément gage de qualité et ne permet pas toujours d'attirer les foules. La preuve, Code Momentum a été un énorme flop au box-office lors de sa sortie.

Moins d'1 million de dollars au box-office pour un budget de 20 millions !

Si en France le film a eu droit à une sortie directement en DVD (le 3 février 2016), il a pu se frayer un chemin dans les salles de pays à l'étranger, comme aux États-Unis, au Royaume-Uni ou dans des pays d'Asie. Mais le public ne s'est littéralement pas déplacé pour découvrir Code Momentum. En Angleterre, lors de son premier week-end d'exploitation, le film n'a rapporté que 69$. Un chiffre assez incroyable, d'autant que 10 salles le proposaient alors. Mais comme l'indiquait The Hollywood Reporter, deux cinémas ne sont pas parvenus à vendre le moindre billet durant ces premiers jours. Le média américain précisait cependant que le long-métrage avait eu droit à une sortie numérique en simultané.

Mais outre ce désastre en Angleterre, Code Momentum a pu engranger 275 000$ aux Émirats arabes unis et 250 000$ en Russie, permettant au long-métrage de grimper à 789 000$ de recettes. Insuffisant tout de même pour s'approcher d'une rentabilité. Car Code Momentum a tout de même coûté 20 millions de dollars, et avait même l'ambition de lancer une franchise...

The Hollywood Reporter l'avait alors qualifié de "film d'action stupide". Un avis visiblement partagé par les quelques personnes ayant découvert Code Momentum. Que ce soit du côté de la presse ou des spectateurs, le film n'a pas obtenu beaucoup d'avis positifs (26% et 28% sur Rotten Tomatoes). Ce qui permet de qualifier ce premier long-métrage de Stephen S. Campanelli d'échec à tous les niveaux. Malgré cela, le réalisateur n'a pas baissé les bras, parvenant à mettre en scène depuis trois longs-métrages et deux téléfilms.