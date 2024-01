"Il perd son temps avec ces conneries" : ce grand réalisateur tacle Ryan Gosling, Barbie et John Wick

Toujours aussi franc, Oliver Stone s'est lâché au sujet du rôle de Ryan Gosling dans "Barbie", mais aussi du dernier film "John Wick" et des productions hollywoodiennes en général.

Ryan Gosling et Barbie n'ont pas que des fans

Ce n'est pas parce que Barbie a été le plus grand succès de 2023, avec plus d'1,4 milliard de dollars de recettes engrangés à travers le monde, que le film a convaincu tout le monde. Certains ont aimé, voire adoré, quand d'autres ont été plus mitigés, ou ont carrément détesté la proposition de Greta Gerwig. Il semblerait qu'Oliver Stone soit de la dernière catégorie de personnes. Le réalisateur, célèbre pour ses films Platoon (1986), Wall Street (1987), JFK (1991) ou encore L'Enfer du dimanche (1999), ainsi que pour ses engagements politiques, n'a pas fait dans la dentelle lorsqu'il a été interrogé sur ce film par City AM.

Alors qu'il s'entretenait pour parler de son documentaire Nuclear Now, le cinéaste a été informé par le journaliste face à lui que "le patron de l'entreprise de jouets Mattel avait demandé en plaisantant si Stone aimerait réaliser Barbie 2". C'est alors dans un grognement qu'Oliver Stone a qualifié cette possibilité de "ridicule" avant de tacler Ryan Gosling (qui interprète Ken dans Barbie) et Hollywood.

Ryan Gosling perd son temps s'il fait ces conneries pour de l'argent. Il devrait faire des films plus sérieux. Il ne devrait pas participer à cette infantilisation d'Hollywood.

Barbie ©Warner bros.

Au moins, Oliver Stone estime que Ryan Gosling a du talent et qu'il pourrait faire des films de qualité. Mais pour lui, Barbie n'est pas de cette catégorie. La faute donc aux productions hollywoodiennes qui désormais ne se baseraient que sur l'imaginaire avec des propositions surréalistes. À l'image des Fast and Furious qui, étonnamment, plaisaient au cinéaste par le passé.

Maintenant, tout n'est qu'imaginaire, imaginaire, imaginaire. Y compris pour les films de guerre. Même les films Fast and Furious, que j’appréciais avant, sont devenus des films Marvel. Je veux dire, combien de crash voyez-vous dedans ?

Oliver Stone a beaucoup dormi devant John Wick

Si Barbie, Fast and Furious et Hollywood en prennent pour leur grade, c'est également le cas d'une autre célèbre franchise d'action : John Wick. Décidément en forme ce jour-là, Oliver Stone a raconté qu'il avait eu l'occasion de voir le dernier opus, John Wick 4, lors d'un trajet en avion. Et là encore, le réalisateur n'y est pas allé de main morte pour décrire le film d'action porté par Keanu Reeves.

Dans l'avion, j'ai regardé John Wick, qui dure trois heures et quelques. Je me suis endormi environ 778 fois. Je n'arrêtais pas de me réveiller et de le voir en train de tuer encore plus de gens.

Oliver Stone précise tout de même son rejet du film et de ces productions en expliquant que, pour lui, "c'est comme si le monde avait dégénéré en une non-logique". S'il a prouvé par le passé qu'il n'avait rien contre la violence au cinéma (la preuve avec ses films), Oliver Stone reste donc bien sceptique par rapport à notre époque et à ce que produit Hollywood. Bien entendu, sa vision ne sera pas partagée par tout le monde. Mais il est toujours appréciable qu'une personnalité donne son opinion de manière aussi sincère.