La comédienne Olivia Newton-John est décédée à l'âge de 73 ans. Selon une source proche, la star de "Grease" serait morte des suites d'un cancer du sein, maladie qu'elle combattait depuis plus de 30 ans.

Mort d'Olivia Newton-John

Olivia Newton-John est décédée à l'âge de 73 ans ce lundi 8 août 2022. Selon les informations de TMZ, la comédienne et chanteuse est morte paisiblement dans son ranch, en Californie du Sud.

Depuis plus de 30 ans, l'actrice se battait contre un cancer du sein. Pour le moment, la cause exacte du décès n'a pas été dévoilée. Néanmoins, selon une source proche, la comédienne aurait succombé à la maladie.

L'inoubliable Sandy de Grease

La chanteuse se révèle au public au début des années 70 avec les titres If Not For You, Let Me Be There et Have You Never Been Mellow. Au cinéma, après avoir joué dans Tomorrow, elle devient une star grâce à une autre comédie musicale, devenue culte : Grease. Dans cette dernière, elle prête ses traits à Sandy, lycéenne australienne qui débarque aux États-Unis où elle intègre le lycée Rydell. Elle retrouve alors son amour de vacances Danny Zuko (John Travolta), qui est également le leader de la bande des T-Birds et qui adopte une attitude bien plus rebelle que pendant leur été romantique. Pour faire ses preuves, Sandy va intégrer le groupe des Pink Ladies.

Grease ©Paramount Pictures

Par la suite, Olivia Newton-John se consacre davantage à sa carrière musicale, sortant au total plus de 40 albums. Côté cinéma, elle retrouve John Travolta dans la comédie fantastico-romantique Second Chance, dans lequel ils incarnent deux êtres capables de convaincre Dieu de ne pas provoquer un déluge. Ils restent par la suite amis et se retrouvent à de nombreux événements. L'actrice joue également dans plusieurs téléfilms de Noël ainsi que dans la comédie musicale Xanadu. Ces dernières années, elle est apparue dans Sharknado 5 : Global Swarming et dans The Very Excellent Mr. Dundee, où elle donne la réplique à Paul Hogan.

En 2018, Olivia Newton-John déclare à propos de Grease et de son amitié avec John Travolta auprès de People :

Je suis tellement reconnaissante d’avoir pu en faire partie et d’avoir travaillé avec lui. Nous sommes restés amis depuis. John a toujours été là pour moi (dans les moments difficiles).

De son côté, le comédien affirme :