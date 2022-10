Olivier Marchal a dit non à Ben Affleck pour réaliser ce film

Fin des années 2000, Olivier Marchal est en réussite après "36 quai des Orfèvres" et "MR 73" et travaille sur sa série "Braquo". De l'autre côté de l'océan, la star Ben Affleck vient de lancer brillamment sa carrière de réalisateur avec "Gone Baby Gone". Un projet est proposé à celui-ci, et une improbable connexion s'établit entre les deux hommes...

Pouvoir associer Olivier Marchal, ex-flic-acteur-scénariste et réalisateur français, à l'acteur-scénariste-réalisateur et producteur américain Ben Affleck, ça n'arrive pas tous les jours. Et la raison de cette association, qui nous ramène à la fin des années 2000, vaut le détour.

Les années 2000 sont fructueuses pour Olivier Marchal qui, en parallèle de sa carrière d'acteur, passe à la réalisation avec trois films : Gangsters (2002), 36 quai des Orfèvres (2004) et MR 73 (2008). De ces trois films, 36 quai des Orfèvres connaît la plus belle carrière. Il rencontre un grand succès populaire et obtient pas moins de huit nominations aux César 2005. Dont trois "personnelles" pour Olivier Marchal : César du Meilleur film, César de la Meilleure réalisation et César du Meilleur scénario original. Le film et son réalisateur se font donc connaître.

Pour Ben Affleck, ce sont des années plus confuses, avec quelques succès mais surtout des échecs cinglants, notamment le tristement célèbre Amours troubles dont il partage l'affiche avec sa compagne Jennifer Lopez, ou encore Daredevil. Dans la tourmente en tant qu'acteur, il sort la tête de l'eau avec sa première réalisation Gone Baby Gone en 2007. Le film est un grand succès critique et permet à Ben Affleck de retrouver un peu de son aura de leading man.

En 2013, son troisième long-métrage Argo obtient trois Oscars, dont celui du Meilleur film, et lui apporte la consécration. Entre Gone Baby Gone et Argo, il s'est aussi distingué avec un polar de très haut niveau : The Town. Un film qu'il co-écrit, réalise et dans lequel il joue. Mais avant de le mettre en scène lui-même, il aurait proposé la réalisation à... Olivier Marchal. On n'invente rien, c'est l'intéressé lui-même qui nous l'a confié (vidéo ci-dessous).

"Moi, réaliser devant lui ?"

C'est lors d'une rencontre avec Olivier Marchal, autour de son nouveau film Overdose (disponible le 4 novembre 2022 sur Prime Video), que le réalisateur a parlé de cette collaboration avortée. À l'évocation de The Town, qu'il classe d'emblée dans "ses films cultes", il se lance alors dans un aparté : "pour la petite histoire..."

"The Town", c'est un de mes films cultes. Pour la petite histoire, mon agent m'avait dit que Ben Affleck cherchait à me contacter, parce qu'il cherchait un réalisateur pour le faire. Et j'avais dit non parce que... sans lire, parce que je parle pas assez bien anglais. Et puis Ben Affleck, pour moi, c'est un monstre de réalisation... Moi, réaliser devant lui ? Il a bien fait de le faire, parce que le film est quand même un petit bijou.

Olivier Marchal à la rescousse ?

En 2008, lorsque le projet d'adapter le roman Le Prince des braqueurs de Chuck Hogan obtient enfin le feu vert des dirigeants de Warner, c'est au terme d'un développement laborieux étendu sur cinq ans. En effet, les différentes versions de scénario proposés par Peter Craig et Chuck Hogan lui-même ne remplissent pas les contraintes imposées par Warner : une durée de 2h maximum et un budget de 37 millions de dollars. Les scénaristes ne parviennent pas à "réduire" leur adaptation et Adrian Lyne, réalisateur désigné du projet, jette l'éponge. C'est alors que les producteurs se tournent vers Ben Affleck, scénariste oscarisé de Will Hunting et scénariste-réalisateur de Gone Baby Gone. Ce dernier ayant été un succès, avec une durée de 1h49 et un budget de 19 millions de dollars.

Un format finalement assez proche de 36 quai des Orfèvres, d'une durée de 1h51 et réalisé pour un budget de 13 millions d'euros... Si Olivier Marchal dit vrai, et il n'y a aucune raison de ne pas le croire, alors on peut faire l'hypothèse que Ben Affleck ait été recruté pour le projet The Town avant tout pour ses compétences de scénariste et sa capacité à proposer une adaptation faisable, en plus d'interpréter le rôle principal. Avec une vue d'abord optionnelle sur la réalisation, il a donc très bien pu proposer The Town à l'ex-flic et réalisateur français, auteur du fameux 36 quai des Orfèvres...