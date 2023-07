Olivier Marchal dément être l'auteur de la lettre ouverte contre Omar Sy

Alors qu'une lettre insultante et diffamatoire contre Omar Sy circule sur les réseaux sociaux, prétendument signée d'Olivier Marchal, le réalisateur a fermement démenti en être à l'origine via une vidéo, et ne mâche pas ses mots contre les auteurs.

Olivier Marchal désamorce le retour de la polémique

Olivier Marchal n'a jamais fait secret qu'il ne partageait pas les positions d'Omar Sy concernant les violences policières, que ce dernier qualifie systémiques. L'acteur et réalisateur de 64 ans a son opinion, l'a publiquement exprimée en 2020 et l'assume, mais qu'on n'aille cependant pas lui faire dire ce qu'il n'a pas dit.

Depuis ce 1 juillet 2023, une "lettre ouverte" circule sur les réseaux sociaux, où se lisent reproches et insultes dans une orthographe et une grammaire approximatives. L'acteur de Jurassic World et Lupin y est invectivé en des termes grossiers et diffamants, qui viendraient "de la part d'Olivier Marchal".

Fausse lettre Omar Sy Olivier Marchal

Le réalisateur furieux de l'usage de son nom

Des écrits que le réalisateur de 36 Quai des orfèvres a ainsi rapidement dénoncés comme étant faux, via une vidéo. Dans celle-ci, postée sur Twitter par l'actrice Catherine Marchal, ex-épouse d'Olivier Marchal, ce dernier explique, avec son style bien à lui :

"Je suis au courant de cette espèce de torche-cul, de lettre contre Omar Sy qui circule, soit-disant signée par moi. Je voulais juste dire à tout le monde que ce n'est pas moi qui ai écrit ça, ce sont des gens dont je ne saurais qualifier l'attitude et la personnalité, qui ont utilisé mon nom pour se permettre de dire ça. Si j'ai quelque chose à dire à Omar Sy, je vais lui dire en face. Je me suis déjà exprimé à ce sujet dans l'émission de Bruce Toussaint, depuis j'ai arrêté avec toute cette polémique parce que ça ne sert à rien, ça ne sert qu'à déclencher la haine et la connerie. Et la connerie là, on est en plein dedans. Surtout l'utilisation de mon nom à des fins minables, lamentables."

Quand j'écris quelque chose, j'écris mieux que ça, je ne suis pas aussi grossier ou aussi vulgaire. (...) J'ai mon droit de penser, il m'appartient, en tout cas le droit de dégueuler de telles ignominies ne m'appartient pas, ce n'est pas de moi. Je ne suis pas aussi minable, aussi mesquin, aussi petit pour écrire des choses pareilles. Merci de relayer cette vidéo, pour ceux qui m'aiment et savent que je dis la vérité, et que ceux qui utilisent mon nom aillent bien se faire mettre !

En sus de cette vidéo, les avocats d'Olivier Marchal ont publié un communiqué reprenant le démenti, et annonçant "engager des poursuites contre les auteurs de cette odieuse manipulation".