Olivier Marchal lance le tournage de la suite de son film culte

Vingt ans après son grand succès "36 quai des Orfèvres", Olivier Marchal va lui donner une suite : "Bastion 36". Des prises de vues sont prévues au printemps, et ce nouveau polar sera à découvrir sur Netflix.

La suite de 36, quai des Orfèvres arrive

Il l'avait discrètement annoncé, et le projet prend maintenant forme. Vingt ans après la sortie et le succès de 36 quai des Orfèvres, son polar qui l'a révélé comme réalisateur de premier plan, Olivier Marchal va entamer au printemps le tournage de sa suite : Bastion 36.

En 2022 dans les colonnes de France Bleu, le créateur de Braquo expliquait que ce projet faisait partie de ses envies de futures productions:

Je voudrais faire la suite de "36", 20 ans après. Je suis en train de plancher sur "Bastion 36".

Deux ans plus tard, c'est via une annonce de casting de figuration que le projet peut-être aujourd'hui précisé. Des prises de vues sont ainsi prévues en mars et en mai 2024, pour mettre en scène des séquences de "combats clandestins dans un sous-sol de cité".

Sur Netflix fin 2024 ?

À ce jour, aucune information sur le scénario de cette suite de 36, quai des Orfèvres n'a filtré. Olivier Marchal aurait simplement lâché une courte ligne de dialogue, mais qui en dit beaucoup.

Ils t'ont enlevé l'honneur mais pas la fierté. Tu es un grand flic. Il faut que tu sois fier du métier que tu fais.

Olivier Marchal ne semble ainsi pas dévier de sa ligne : raconter des histoires de flics en lutte contre la criminalité, mais aussi en lutte entre les différents services de police, et plus largement en conflit avec l'institution policière elle-même. C'était déjà ce que racontait 36 quai des Orfèvres, un conflit entre deux "grands flics", le patron de la BRI Léo Vrinks (Daniel Auteuil) et celui de la BRB Denis Klein (Gérard Depardieu), pour devenir directeur du prestigieux "36, en remplacement de Robert Mancini (André Dussollier). Les deux hommes vont user de moyens illégaux pour parvenir à leurs fins, ce qui va enclencher une mécanique tragique.

Léo Vrinks (Daniel Auteuil) - 36 quai des Orfèvres ©Gaumont

Succès lors de sa sortie dans les cinémas en 2004, le film d'Olivier Marchal avait attiré quasiment 2 millions de spectateurs, et été nommé pour huit César en 2005, dont ceux de Meilleur film et Meilleure réalisation.

Annoncé comme un film Netflix, où Olivier Marchal a enchaîné les succès d'audience avec Bronx et Pax Massilia Bastion 36 pourrait arriver sur la plateforme dès la fin de l'année 2024.