Olivier Marchal prépare un film sur Johnny Hallyday

Plus de deux ans après sa disparition, Johnny Hallyday va être au centre d'un film réalisé par Olivier Marchal. Un projet de biopic développé par Universal, et qui devrait couvrir une très large période de sa vie, de ses premiers succès jusqu'à sa mort.

Le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday décédait des suites d'un cancer du poumon, laissant derrière lui une communauté de fans éplorés. À l'issue d'une carrière légendaire, et titulaire d'une popularité inégalée en France, le chanteur est encore et évidemment très présent dans les esprits, et c'est somme toute logique que le cinéma s'en empare. Comme il l'a révélé au Figaro, Olivier Marchal va ainsi réaliser un film sur la vie de Johnny Hallyday.

Des premiers succès jusqu'à la fin

Proche du chanteur, le réalisateur de 36, Quai des Orfèvres a été contacté par Universal pour porter ce projet de biopic. Une occasion qu'Olivier Marchal n'a pas laissée passer :

Johnny était un type adorable, charmant. Il a eu dix vies, il me touchait beaucoup. Il avait un talent fou. Ce sera une façon de lui rendre hommage.

Le projet semble pouvoir se développer dans la sérénité, puisque sa veuve Laeticia Hallyday et le très proche collaborateur de "L'idole des jeunes" Michel Jankielewicz sont aux côtés d'Olivier Marchal pour apporter témoignages, documents, et souvenirs de la vie de Johnny Hallyday. Une situation idéale pour éviter les conflits légaux fréquents lors des productions de biopics, d'autant plus que la succession du chanteur a déjà apporté son lot de conflits entre Laeticia Hallyday et ses enfants David et Laura Smet. Comme il le précise, le film n'abordera pas ces problèmes d'héritage, mais se concentrera sur sa carrière, de ses 18 ans jusqu'à sa mort.

Entre réalisations policières et participations en tant qu'acteur à des comédies légères, Olivier Marchal s'est fait une place à lui dans le cinéma français, avec un regard tendre pour la culture populaire - et ce qu'elle peut avoir de "voyou". Un profil a priori idéal pour faire revenir Johnny Hallyday sur les écrans. Qui pourrait l'incarner ? Un ou différents acteurs pour plusieurs périodes de sa vie ? L'enjeu est de taille, Johnny Hallyday ayant lui-même fait l'acteur dans plusieurs films dont certaines belles réussites (L'Homme du train, Vengeance), et a même joué dans Jean-Philippe, un film méta sur sa propre vie avec Fabrice Luchini.

En attendant ce projet qui sera scruté de toutes parts, on devrait d'abord voir la nouvelle réalisation d'Olivier Marchal, Bronx, prévu normalement pour cette année. Un dernier tour du côté du policier avant de se mettre à Johnny Hallyday, mais on imagine qu'on y retrouvera aussi des blousons en cuir et de la "gueule".