Omar la Fraise : le film de gangsters avec Reda Kateb et Benoît Magimel s'offre une bande-annonce folle

Reda Kateb et Benoît Magimel incarnent deux gangsters français bloqués en Algérie qui trompent l'ennui à leur manière dans "Omar la Fraise". Le premier long-métrage d'Elias Belkeddar se dévoile à travers une bande-annonce féroce et hilarante.

Omar la Fraise : deux bandits coincés en Algérie

À Paris, le criminel Omar la Fraise vit comme un roi. Mais lorsqu'il est condamné à une peine de prison, le gangster n'a d'autre choix que de rester en Algérie, où il s'est réfugié dans une grande villa vide. Coincé, Omar trompe l'ennui en buvant, en se battant, en faisant des petites combines, en conseillant des jeunes laissés-pour-compte et en refaisant le monde avec Roger, son ami de toujours.

Conscientes qu'elles doivent rester discrètes, les deux légendes du crime essaient de se lancer dans "un business propre". Omar accepte donc de devenir le cogérant d'une fabrique de pâtisseries. C'est là qu'il fait la rencontre d'une jeune femme incarnée par Meriem Amiar, qui ne le laisse visiblement pas indifférent.

Omar la Fraise ©STUDIOCANAL

Entre errance, coups de sang, moments d'amitié, violence et fous rires, la bande-annonce du premier long-métrage d'Elias Belkeddar laisse espérer un film réjouissant et original, à la fois solaire et brutal. Ces images promettent également de nouvelles grandes performances de la part de Reda Kateb et Benoît Magimel, les interprètes d'Omar et Roger.

Omar la Fraise est à découvrir au cinéma dès le 24 mai 2023. En attendant, retrouvez la bande-annonce en tête d'article. Le film sera présenté en Séance de Minuit au Festival de Cannes.