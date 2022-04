Omar Sy sera la star du film d'action américain "Shadow Force"

Omar Sy fait son nid à Hollywood depuis quelques années avec différentes apparitions. Il vient de franchir une étape dans sa carrière en décrochant son premier rôle principal dans une production américaine. On le suivra devant la caméra de Joe Carnahan dans "Shadow Force."

Omar Sy en tête d'affiche de Shadow Force

Être une grande star du cinéma dans son pays est déjà un aboutissement satisfaisant mais le stade ultime est de réussir à s'exporter avec succès à Hollywood. Omar Sy est de ceux qui y sont parvenus. En plus d'être régulièrement au centre de productions françaises à succès, il a su se faire une place aux États-Unis. Il a notamment figuré au casting de X-Men: Days of Future Past, d'Inferno et il sera de retour dans Jurassic World : Le Monde d'après pour reprendre le rôle qu'il a tenu dans le premier volet de la trilogie. Il a également cartonné avec la série Lupin diffusée sur Netflix.

Aristide (Omar Sy) - Police ©Studiocanal

Pour l'heure, il devait se contenter de second rôles dans les productions américaines. Il va maintenant être en haut de l'affiche avec le film Shadow Force. Deadline rapporte qu'Omar Sy a décroché le rôle principal de ce thriller d'action et qu'il donnera la réplique à Kerry Washington.

Le nouveau Joe Carnahan

Le scénario présentera les deux acteurs dans la peau d'ex qui doivent collaborer afin d'échapper à un contrat qui a été placé sur leur tête par leur ancien employeur, tout en veillant sur leur fils. Un scénario a priori assez simpliste sur le papier qui sera mis en scène par Joe Carnahan. Entre quelques projets moyens, il a tout de même signé le dément Le Territoire des loups ou l'efficace Narc à ses débuts. Même dans des production moins marquantes, il a su prouver qu'il savait mettre en scène l'action. Son profil semble coller avec ce que l'on va attendre de Shadow Force.

Omar Sy pourra peut-être, grâce à ce projet, se faire une place encore plus confortable à Hollywood. À l'origine, le long-métrage devait s'appuyer sur Sterling K. Brown, jusqu'à ce qu'il laisse vacante la place. Aucune date de sortie n'a été annoncée pour Shadow Force. En attendant, nous pourrons retrouver Omar Sy le 6 mai prochain dans Loin du périph sur Netflix.