"On serait furieux" : Simon Pegg radical sur le futur de sa comédie culte

L'acteur britannique Simon Pegg a été interrogé au sujet d'un potentiel reboot du film qu'il a co-écrit et qui l'a révélé : la comédie culte "Shaun of the Dead". Et sa réponse va rassurer les fans !

Simon Pegg revient au film qui l'a révélé

Aujourd'hui, pour le grand public, Simon Pegg est Benjamin "Benji" Dunn, membre indispensable de la team IMF menée par Tom Cruise dans la saga d'action-espionnage Mission : Impossible. Mais avant de devenir une star de ce genre de cinéma, l'acteur britannique s'est révélé à la télévision anglaise et de manière flamboyante dans le registre de la comédie avec le culte Shaun of the Dead d'Edgar Wright.

Shaun of the Dead ©Mars Distribution

Sorti en 2004, Shaun of the Dead a été un grand succès critique et un solide succès commercial, propulsant les carrières d'Edgar Wright, de Simon Pegg et de Nick Frost dans une nouvelle dimension. Ensemble, ils poursuivront avec Hot Fuzz en 2007 et Le Dernier Pub avant la fin du monde en 2013 pour constituer la trilogie Blood and Ice Cream, aussi appelée la Trilogie Cornetto, trois films co-écrits par Edgar Wright et Simon Pegg

"Il y a tellement de nous dans ce film"

Longuement interviewé par The Hollywood Reporter, alors qu'il fait en ce moment l'actualité avec sa participation à la série The Boys, Simon Pegg est revenu généreusement sur Shaun of the Dead. Et il lui a notamment été posé la question de son avis sur un potentiel reboot du film de 2004. Sa réponse est aussi claire que cinglante :

Universal Pictures a les droits. S'ils veulent faire un reboot, ils le peuvent. Bien que ça nous rendrait Edgar et moi furieux. (rires) "Shaun of the Dead" est incroyablement personnel. Il y a tellement de nous dans ce film. (...) Tellement de nos propres coeurs et de nos âmes. Si quelqu'un devait le rebooter, ce serait un exercice cynique et abusif. J'espère que les gens aiment assez notre film pour résister à l'idée d'un reboot.

Le message est passé et Universal Pictures est donc averti. Et dans la mesure où Simon Pegg est devenu un acteur à la popularité mondiale et Edgar Wright est aujourd'hui reconnu comme un des meilleurs cinéastes de sa génération, il est ainsi autorisé de penser qu'ils vont parvenir à protéger leur héritage.