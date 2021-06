Once Upon a time in Hollywood : des images inédites dévoilées pour la sortie du roman !

Pour la sortie du roman "Once Upon a Time... in Hollywood", Quentin Tarantino vient de dévoiler des images inédites du film, absentes du montage final. Des images qui concernent notamment les personnages de Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, auxquels ce roman apporte de nouveaux éléments.

Once Upon a time… in Hollywood : gros succès pour Tarantino

En 2019, Quentin Tarantino a dévoilé au monde son neuvième et peut-être avant dernier film. D’une durée de 2h41, Once Upon a time... in Hollywood prend place en 1969, et se concentre sur le Hollywood de l’époque. L’occasion de réunir pour la toute première fois deux immenses acteurs de leur génération : Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. Alors que l’œuvre se concentre également sur Sharon Tate, et sur son assassinat par la secte de Charles Manson, elle comptabilise 10 nominations aux Oscars, tandis que Bard Pitt est reparti avec la statuette du Meilleur acteur dans un second rôle. Côté box-office, Once Upon a time… in Hollywood a rapporté plus de 374 millions de dollars de recettes, pour un budget de 90 millions.

Once Upon a time... in Hollywood ©Sony Pictures

Suite au succès de son film, Quentin Tarantino a décidé d’en faire un roman. Celui-ci a pour but de développer plus profondément certains points de son histoire. Pour accompagner la sortie de son livre, le cinéaste vient de dévoiler une bande-annonce proposant des images inédites du long-métrage !

Un roman pour développer les personnages et les événements

Quentin Tarantino vient donc d'enrichir son œuvre Once Upon a time… in Hollywood avec la sortie d’un roman. Un moyen pour lui de développer plus abondamment son film, et certains points de son récit qu’il a été obligé de couper au montage. En effet, sa première version durait approximativement 4h. Le livre va donc reprendre l’histoire du film, mais en l’agrémentant de passages inédits.

Once Upon a time... in Hollywood ©Sony Pictures

On peut notamment repérer parmi ces scènes inédites des passages supplémentaires centrés sur Charles Manson, incarné par Damon Herriman. De même, il semble y avoir un développement plus important du personnage d’Al Pacino. La bande-annonce joue ainsi avec l’ambiance du film, et ancre le roman dans la même identité. L’occasion parfaite pour les fans du film de se plonger encore un peu plus dans l’univers de Quentin Tarantino et du Hollywood des années 1960.