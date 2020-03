Once Upon a Time... in Hollywood : la fin du scénario était gardée dans un coffre-fort

Pendant le tournage de « Once Upon a Time in Hollywood », les dernières pages du scénario, qui dévoilaient l'acte 3 du film, étaient verrouillées à l'intérieur d'un coffre-fort pour éviter toutes fuites.

Le 14 août dernier, Quentin Tarantino a proposé son neuvième film : Once Upon a Time... in Hollywood. Une fresque cinématographique qui a divisé les fans, réunissant un trio dantesque : Brad Pitt, Margot Robbie et Leonardo DiCaprio. Le long-métrage a remporté deux Oscars, dont le Meilleur acteur dans un second rôle pour Brad Pitt, et a ramassé plus de 374 millions de dollars au box-office. Une réussite qui s'explique notamment par les mesures de sécurité prises par le cinéaste.

Un scénario gardé sous clé

Le script de Once Upon a Time... in Hollywood a été enfermé dans un coffre-fort pendant le tournage, pour empêcher tout spoilers sur la fin de l'histoire. Il faut dire que le dernier acte du long-métrage regorge de surprises en tout genre. Et Tarantino a agi avec, à l'esprit, un mauvais souvenir concernant son précédent film. En effet, le scénario de Les Huit Salopards avait fuité sur internet peu de temps avant la sortie du film, obligeant Tarantino à remodeler certains éléments de son histoire. Pour éviter une situation semblable, le réalisateur a pris ses dispositions.

Selon IndieWire, le premier assistant réalisateur du film, William Paul Clark, a rapporté cette information. Lors d'une interview, il a décrit comment et pourquoi ce scénario était autant protégé. William Paul Clark a travaillé sur plusieurs métrages de Quentin Tarantino. Puisqu’il connaît ses méthodes, cette disposition un peu excessive ne l'a absolument pas surpris :

Nous avons gardé le troisième acte dans un coffre-fort du service de comptabilité. Vous veniez, vous obteniez votre script, vous alliez dans une petite pièce à côté, vous lisiez ce qui vous intéressait, et vous rapportiez le scénario dans le coffre. Vous aviez le droit de prendre quelques notes, mais rien de plus.

Il faut dire que le jeu en valait la chandelle tant la fin du film est un pur plaisir. Il aurait réellement été dommage que la conclusion de Once Upon a Time...in Hollywood ait été divulguée avant sa sortie. Quentin Tarantino a ainsi bien géré son coup, évitant tout spoil à une époque où tout peut finir par se savoir bien plus vite que prévu.