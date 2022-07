Once Upon a Time... in Hollywood : Quentin Tarantino n'en a pas fini avec Rick Dalton

"Once Upon a Time... in Hollywood" est sorti en 2019, mais Quentin Tarantino ne semble pas vouloir passer à autre chose pour le moment. Après l'adaptation du film en roman par ses soins, il préparerait en effet une biographie fictive de Rick Dalton, le personnage incarné par Leonardo DiCaprio.

Le sommet d'une filmographie exceptionnelle

En neuf longs-métrages - Kill Bill 1 et Kill Bill 2 comptant pour un seul -, Quentin Tarantino a livré une oeuvre cinématographique unique et inégalable. De Reservoir Dogs à Once Upon a Time... in Hollywood, c'est en effet une succession de grands succès critiques étalés sur près de trente ans. Pulp Fiction, Django Unchained, Inglourious Basterds ou Jackie Brown, chaque film peut se distinguer et les fans du cinéaste n'ont pas fini de s'écharper sur un classement idéal.

Si tous ses films sont également investis et travaillés par Quentin Tarantino, Once Upon a Time... in Hollywood semble cependant occuper une place particulière dans son coeur. En effet, depuis sa sortie à l'été 2019, il n'a pas cessé d'y revenir. Il y a eu un premier roman homonyme tiré du film, et il y en aura très vraisemblablement un autre centré sur le personnage de Rick Dalton.

Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) - Once Upon a Time... in Hollywood ©Sony Pictures

Rick Dalton, personnage ultime de Quentin Tarantino ?

Dans Once Upon a Time... in Hollywood, Rick Dalton est l'acteur fictif incarné par Leonardo DiCaprio. Un acteur qui a connu son heure de gloire et qui maintenant s'inquiète de son avenir, progressivement relégué au statut de has been. Le cinéaste semble obsédé par ce personnage, auquel il a annoncé, lors d'une interview donnée à Empire en début d'année, vouloir consacrer un livre qui prendrait la forme d'une biographie fictive.

Dans les années 70, vous pouviez trouver ces livres, "Les Films de Charles Bronson", "Les Films d'Anthony Quinn", etc.. Eh bien, c'est ça. Ça commence par une biographie rapide. Et puis on commence à entrer dans sa carrière... Alors il y a cet épisode dans une série, puis une autre série, et puis un film, et puis cet autre film... On commence avec les petits rôles, et puis ça se développe, avec des petites critiques de chaque production, des mini-synopsis. On parcourt toute sa carrière jusqu'à sa retraite en 1988.

Quentin Tarantino développe son histoire alternative

Pour expliquer pourquoi Once Upon a Time... in Hollywood est une création particulière, il faut se pencher sur les films "historiques" de Quentin Tarantino. Après Boulevard de la mort, film génial explorant encore son goût du fait divers vengeur - il y reviendra en 2016 avec Les Huit Salopards -, le cinéaste s'est orienté vers un cinéma plus classique et plus sage, ambitionnant de s'attaquer frontalement aux grands genres du film de guerre et du western.

Inglourious Basterds ©Universal Pictures

Il y eut donc en 2009 Inglourious Basterds, film de guerre où un commando spécial s'éclate dans une grande chasse aux nazis. Puis en 2013 Django Unchained, western spaghetti avec Jamie Foxx en esclave affranchi et en quête de vengeance. Avec ces deux films, Quentin Tarantino rentre d'une certaine manière dans le rang des cinéastes "classiques". Il propose des longs-métrages jouant avec notre mémoire collective, à la fois celle de ces périodes et celle de leur traitement au cinéma, tout en conservant son motif de vengeance.

Once Upon a Time... in Hollywood s'inscrit lui aussi dans cette veine historique. Après la Seconde Guerre mondiale, après l'Ouest américain, deux "mythes" fondateurs de l'identité américaine, Tarantino s'attaque alors à l'histoire d'Hollywood, autre "mythe" majeur aux États-Unis. Et son "héros" est Rick Dalton. Acteur fictif mais miroir synthétique de toute une génération de stars masculines entre les années 50 et 70.

Les Films de Rick Dalton...

Il semblerait que Once Upon a Time... in Hollywood soit ainsi devenu la matrice de la création actuelle de Quentin Tarantino, qui a déjà évoqué l'idée d'une série Bounty Law. Il a par ailleurs déjà écrit le roman Once Upon a Time... in Hollywood, issu d'un contrat d'édition avec HarperCollins qui porte sur deux livres. Le deuxième livre s'intitule Cinema Speculation et fait la chronique du cinéma des années 70 en s'attardant sur des films-clés. Il est attendu pour octobre 2022.

Quentin Tarantino a pris goût à la plume et ne compte donc pas s'arrêter. Comme il l'expliquait à Empire, il souhaite ainsi s'atteler à une biographie fictive de l'acteur incarné par Leonardo DiCaprio. Et, idée magique, Quentin Tarantino himself sera un des personnages de cette biographie. En effet, pour raconter l'histoire de Rick Dalton, Quentin Tarantino s'est imaginé lui-même dans ce récit.

... une oeuvre "méta"

C'est écrit par moi, par Quentin Tarantino, en 1999. Dans cette idée, Rick a pris sa retraite et s'est installé à Hawaï. Et moi j'y vais, en 1998, au Festival du Film International de Hawaï. Je suis là, Roger Ebert est là, et je vais voir des films. Et là un des organisateurs du festival me demande, "Hey, il y a quelqu'un ici que tu aimerais rencontrer ?", je dis "Je sais pas, quelqu'un vaut le coup ?", et réponse "Eh bien Don Ho est là, il y a ce gars, et cet autre gars. Rick Dalton est là... "Wow wow, Rick Dalton ? Je me demandais ce que ce gars était devenu ! Un déjeuner est arrangé. Il arrive à mon hôtel, et c'est bien Rick ! Il a 20 kilos de plus, mais c'est bien lui. On s'éclate ensemble, c'est vraiment un type sympa, et il vient assister à la projection de mon film. Chaque année il vient à quelques projections, à la retraite depuis longtemps - et je passe un si bon temps avec lui que l'année suivante, en 1999, j'organise une rétrospective Rick Dalton. On montre certains de ses films, on le met bien, et il apprécie. Et ça me pousse à écrire un livre sur sa carrière intitulé "L'homme qui voulait être McQueen : Les Films de Rick Dalton".

Passionné par son personnage, ayant déjà quasiment tout écrit pendant la préparation de Once Upon a Time... in Hollywood, Quentin Tarantino tient donc à donner rapidement le plus de vie possible à Rick Dalton. Et étant donné son talent génial de conteur, ça nous laisse rêveurs.