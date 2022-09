Scénariste et dialoguiste de génie, Quentin Tarantino a aussi pu compter pour "Once Upon a Time... in Hollywood" sur ses deux acteurs principaux pour improviser quelques lignes. Notamment sur Brad Pitt, qui a puisé dans son expérience personnelle pour apporter une ligne de dialogue devenue culte.

Le trio idéal DiCaprio - Pitt - Tarantino

Dans son immense fresque mélancolique qu'est Once Upon a Time... in Hollywood, Quentin Tarantino fait briller ses deux acteurs principaux Leonardo DiCaprio et Brad Pitt. Pour eux, et comme c'est aussi le cas pour les autres personnages, le cinéaste a composé un scénario brillant et des dialogues comme à l'accoutumée délicieux. Mais, changement notable quand on connaît la précision de Quentin Tarantino, il a laissé ses comédiens apporter leurs inspirations et improviser à différentes reprises. Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, incarnant respectivement un acteur et sa doublure, se sont en effet naturellement fondus dans leurs personnages et les ont nourris de leurs expériences personnelles.

Once Upon a Time... in Hollywood ©Sony Pictures

Dans une interview accordée à Esquire publiée en mai 2019, le réalisateur et ses deux acteurs reviennent ainsi sur la fabrication de Once Upon a Time... in Hollywood. Ils établissent à plusieurs reprises des liens entre la fiction et la réalité d'Hollywood, notamment concernant la profession d'acteur. À ce sujet, Leonardo DiCaprio évoque sa relation avec Brad Pitt pendant le tournage. Et il prend comme exemple une séquence culte, celle où il arrive avec une monumentale gueule de bois sur le plateau de tournage de la série Lancer.

Quand on a fait le film, ma relation avec Brad s'est enclenchée. Très tôt, il a improvisé une ligne de dialogue et ça a tout changé. Dans la scène, comme c'était écrit, j'arrive sur le plateau avec une gueule de bois et en gros je fais face à mon destin, je découvre ce que va être mon futur dans l'industrie. Et ça me déprime terriblement. Et dans cette scène, Brad improvise. Il sort simplement cette phrase : il me regarde et dit "Hey, tu es Rick "fucking" Dalton. N'oublie jamais ça."

"Hey, you're Rick fucking Dalton. Don't you forget it."

Dans Once Upon a Time... in Hollywood, Rick Dalton est une ancienne star en train de devenir has been. Il le vit très mal, mais il peut compter sur l'amitié et le soutien indéfectible de Cliff Booth, sa doublure et homme à tout faire, qui lui signifie donc qu'il reste un grand acteur, qu'il est quelqu'un, et qu'il peut se faire confiance. Quentin Tarantino enchaîne :

C'était juste un truc que Brad a dit... Et finalement c'est devenu une grande chose.

Brad Pitt dévoile alors d'où lui est venue cette ligne de dialogue devenue culte.

C'est une histoire vraie. Au début des années 90. J'étais en tournage et je pleurnichais, je me lamentais sur quelque chose. J'étais vraiment pas au top. Et ce gars est arrivé et m'a simplement dit : "Relève la tête, garde la tête haute. Arrête de te plaindre. Tu es Brad "fucking" Pitt. Moi j'aimerais bien être Brad "fucking" Pitt". Il m'a rendu un grand service. J'avais besoin d'entendre ça. Ce jour-là, ça m'est revenu. La manière dont Quentin avait construit la scène, ça m'a rappelé ce moment.

On ne saura pas de quel tournage parle Brad Pitt, ni qui était cette personne qui lui a donné ce précieux conseil. Était-ce durant le tournage de Cool World de Ralph Bakshi ? Celui de Et au milieu coule une rivière de Robert Redford, ou alors celui de True Romance de Tony Scott ? Le mystère reste entier, mais il est certain que cet anonyme a rendu un grand service à la carrière de Brad Pitt, et donc aussi à Once Upon a Time... in Hollywood.