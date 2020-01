Once Upon a time… In Hollywood : un making-of de 30 min à ne pas rater

Un making-of est un objet pas toujours intéressant à parcourir. Derrière la promesse de nous amener à découvrir l’envers du décor se niche souvent la volonté des studios de faire une longue plage promotionnelle. Sony tombe-t-il dans ce piège avec celui de « Once Upon a time… In Hollywood » ?

Les Oscars 2020 approchent à grand pas et Once Upon a time… In Hollywood sera l’un des acteurs majeurs de cette cérémonie. Retenu dans les principales catégories, le dernier bébé de Quentin Tarantino ne volerait pas quelques statuettes, même si on sait que la concurrence est rude pour cette édition. Avant de savoir si, oui ou non, le film accrochera des prix, Sony nous propose de découvrir les coulisses avec un making-of de 28 minutes mis à la disposition de tout le monde sur Youtube.

Le studio ne sort pas ce bonus de n’importe où et est allé directement le piocher dans l’édition Blu-Ray qui se trouve déjà dans nos magasins depuis le mois dernier. Pour ceux qui n’auraient pas leur exemplaire, voilà une occasion en or de découvrir de quoi il en retourne !

Plongée dans les coulisses de Once Upon a time… In Hollywood

Intitulé joliment A Love Letter To Making Movies, le making-of met en avant plusieurs artisans de la conception du film. Tarantino, en premier lieu, s’exprime sur son joyau. Il y évoque la conception du projet et son attachement envers de cinéma qui l’a forgé. On comprend un peu mieux – Once Upon a time… In Hollywood est déjà assez explicite – ce qui l’anime quand il se lance dans cette entreprise. Puis vient le tour des acteurs, qui donnent leur ressenti sur l’expérience. Qu’on se le dise, pas grand chose de bien excitant ou de surprenant n’est à se mettre sous la dent avec leur témoignage – à noter quand même la courte apparition du regretté Luke Perry. On préférera largement entendre l’excellent directeur de la photo, Robert Richardson, et les responsables des costumes et des décors, qui racontent combien ce film était un défi pour satisfaire la vision exigeante de Tarantino et son ambition démesurée de redonner vie à une époque révolue dans Once Upon a time… In Hollywood.

En plus de ça, pour les amoureux de cinéma, c’est un vrai plaisir de voir des images des coulisses. On adore ces plans où il nous est permis de voir tout ce qui se cache derrière la conception d’un plan. Au-delà des témoignages, c’est cette partie qui donne au genre du making-of toute sa saveur. On aimerait d’ailleurs entendre moins parler et voir plus de ces plans. Une petite friandise à déguster sans modération pour prolonger le plaisir procuré par Once Upon a time… In Hollywood.