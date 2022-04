One Piece Red : le film se dévoile à travers une bande-annonce entraînante

Alors que la série "One Piece" a dépassé les 1000 épisodes, un nouveau film tiré de la célèbre saga est sur le point de voir le jour. Intitulé "One Piece : Red", il dévoile un peu plus son intrigue ainsi que les personnages qui s’y trouveront dans une bande-annonce vibrante.

One Piece : WE GO !

Voilà bientôt 23 ans que la série animée One Piece existe. En effet, l’adaptation sur petit écran du célèbre manga d’Eiichirō Oda est devenue une incontournable de la japanimation. Alors que des licences telles que Naruto ou Dragon Ball ont dû redoubler d’efforts pour se renouveler auprès d’un public toujours plus changeant et exigeant, One Piece a continué son petit bout de chemin sans faire de pause. Si bien qu’actuellement, elle compte 1013 épisodes, ce qui constitue un véritable exploit dans l’univers des séries.

L’anime suit les aventures de Monkey D. Luffy, un jeune casse-cou dont le rêve est de devenir le Roi des Pirates. Pour cela, il doit parcourir les mers à la recherche du trésor légendaire "One Piece", qui appartenait à l’ancien Roi des Pirates Gol D. Roger. Avec l’aide d’un équipage aussi survolté que lui, Luffy va devoir gravir bon nombre d’obstacles pour réaliser son rêve.

La fille de Shanks dévoilée ?

En plus de la série, One Piece compte déjà 14 films d’animation. Le quinzième se nomme donc One Piece : Red et aura la particularité de s’intéresser à Shanks le Roux, personnage emblématique de l’œuvre, et véritable modèle pour Luffy. La bande-annonce nous offre ainsi l’occasion de découvrir sa fille Uta, considérée comme la plus grande cantatrice au monde. Offrant un spectacle sur une île où sont réunis pirates, marins et autres fans, la chanteuse fera la connaissance de Luffy avec qui elle devrait créer un lien fort.

Les images du trailer promettent en tout cas un lot d’action et de moments très émouvants. Par ailleurs, en plus de Luffy et Shanks (dont Oda a promis qu’il aurait beaucoup de scènes), on devrait retrouver d’autres personnages phares de l’aventure tels que l’Amiral en chef de la Marine Sakazuki, les pirates Bartolomeo et Trafalgar D. Law ainsi que les officiers de la Marine Kobby et Hermep.

One Piece : Red ©Toei Animation

À noter que le film sera diffusé dans les salles japonaises à partir du 6 août. On attend désormais la date de la sortie française.