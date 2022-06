One Piece Red : une nouvelle bande-annonce prometteuse pour le film d’animation

En 2022, la franchise “One Piece” est sur tous les fronts. Alors que la série animée a dépassé les 1000 épisodes et que la production en live-action sur Netflix dévoile ses premières images, un nouveau film d’animation intitulé “One Piece : Red” verra très prochainement le jour. Et ce dernier se dévoile aujourd'hui dans une première bande-annonce !

Une licence manga culte

Cela fait maintenant une bonne vingtaine d’années que One Piece a vu le jour. En effet, le manga d’Eiichiro Oda est très rapidement devenu un phénomène au même titre que Dragon Ball. Comme ce dernier, il a d’ailleurs gagné en notoriété dès lors qu’il a été adapté en série animée.

Pour rappel, One Piece se déroule dans un monde fictif où les pirates dominent le monde. Dans une période connue comme « l'âge d'or de la piraterie », un pirate surnommé Gol D. Roger s’illustre au-dessus de tous. Il est même couronné Roi des pirates. Avant son exécution par les autorités, ses dernières paroles sur l'échafaud annoncent au monde qu’il aurait caché son trésor surnommé One Piece. Quiconque le récupérerait deviendrait automatiquement le Roi des Pirates.

22 années plus tard, un jeune homme turbulent nommé Monkey D. Luffy prend la mer, bien décidé à retrouver ces richesses et à acquérir ce titre prestigieux. L'œuvre suit donc ses aventures au cours desquelles il se constitue non seulement un équipage mais il affrontera également de nombreux adversaires sur les mers.

One Piece : Red se dévoile dans une bande-annonce entraînante

En plus de la série animée qui compte actuellement plus de 1000 épisodes, plusieurs films d’animation plus ou moins liés à la série ont vu le jour. One Piece : Red sera donc le nouveau long-métrage de la franchise, mais également celui qui pourrait être le plus important. En effet, non seulement il sera supervisé par Oda lui-même, mais il aura une incidence directe sur la suite de l’anime. Une bande-annonce a été dévoilée, à découvrir en tête d'article.

Et pour l'occasion, une magnifique affiche du film a aussi été dévoilée !