One Shot : le film d'action a-t-il vraiment été tourné en un seul plan séquence ?

Le film d'action "One Shot" de James Nunn avec Scott Adkins, Ashley Greene et Ryan Philippe est à découvrir en VOD et sur MyCANAL. Il s'agit en apparence d'un seul plan séquence impressionnant à la manière de "1917". Mais comment a-t-il été tourné ?

One Shot : c'est quoi ce film d'action ?

Disponible en France en VOD et sur MyCANAL, le film d'action One Shot se déroule sur une île secrète de la CIA où sont emprisonnés des terroristes. Une équipe d'élite des Navy SEALS doit exfiltrer un détenu pour éviter un attentat à Washington D.C. Mais la mission est mise à mal lorsque des insurgés attaquent la prison et tentent de s'emparer du même prisonnier.

One Shot © Amet Entertainment

Le film est réalisé par James Nunn et le casting se compose, entre autres, de Scott Adkins, Ryan Philippe et Ashley Greene. Mené tambour battant pendant à peine 90 minutes, ce concentré d'action est filmé en plan-séquence avec des scènes de combats impressionnantes. Mais comment a-t-il réellement été tourné ?

Un seul plan-séquence ?

Dans une interview donnée à Kung Fu Kingdom, James Nunn a dévoilé son dispositif.

Le film n'est pas un vrai plan-séquence. Mais il y a eu peu de coupes, et elles ne sont quasi pas visibles. Les combats, par contre, ont bien été réalisés en plan-séquences. Celui entre Scott Adkins et le français Jess Liaudin (le leader des insurgés, champion de MMA) a été tourné en une seule prise. Et ils ne retenaient pas leurs coups.

Le vrai challenge pour l'équipe a été la météo, car il fallait que le ciel nuageux soit raccord sur toutes les prises.

Garder une continuité avec la lumière est très complexe. Tu ne peux pas contrôler la météo. C'est un problème auquel je n'avais pas pensé pendant la pré-production. Et c'est seulement sur le tournage que je me suis dit "mince, c'est ensoleillé aujourd'hui". Et j'avais besoin que ça soit nuageux.

a déclaré le réalisateur à la chaîne Ze Leakers TV.

Le deuxième challenge a été le timing pour les scènes de combats avec les armes à feu. En effet, comme l'a déclaré James Nunn, tous les coups de feu dans One Shot sont des VFX. Aucun coup de feu n'a été tiré sur le tournage avec des balles à blanc en raison du bruit qui aurait empêché les plans-séquences de se faire.

Les coups de feu sont si bruyants que tu ne peux pas communiquer avec les gens ou filmer de trop près. Même si c'est des balles à blanc, ça reste dangereux. Donc on a choisi de tourner avec des fausses armes à feu. On a donc dû trouver un système pour que les personnes sachent quand tomber au sol, car elles ne pouvaient pas entendre le "clic" de l'arme. Ainsi, on a mis au point un système où on criait "1,2,3..." aux personnes pour qu'elles sachent quand tomber.

Un vrai challenge à découvrir en VOD ou sur MyCANAL.