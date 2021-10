Open Range sur France 3 : quand Kevin Costner dit non à Tarantino

Quatorze ans après "Danse avec les loups", Kevin Costner retrouvait la magie des grands espaces avec Open Range, un western d’une belle authenticité aux personnages magnifiques. Mais pour arriver à un tel résultat, l’acteur et réalisateur refusa un rôle culte proposé par Quentin Tarantino en personne.

Open Range : effacer un échec cuisant

Nous sommes au début des années 2000 et la trilogie Matrix vient de redéfinir les codes du cinéma après son entrée fracassante dans l’univers de la pop culture. De son côté, Kevin Costner tombe amoureux d’un nouveau projet à mettre en scène, après deux réalisations, soit un chef-d’oeuvre (Danse avec les Loups) et un énorme flop (Postman). Il prend alors le risque, à l’aube d’un nouveau millénaire, de repartir sur des bases cinématographiques presque ancestrales en décidant d’adapter un nouveau western, toujours d’après un roman (The Open Range Men de Lauran Paine).

Costner y voit alors l’opportunité de renouer avec un genre qui l’a couvert de succès, tout en lui permettant d’oublier la fable post-apocalyptique inutilement longue et souvent maladroite qu’est Postman. Produit à l'époque pour un budget estimé à environ 80 millions de dollars, le film n’en aura rapporté que 18 au final.

Open Range © Tig Productions

Tarantino le veut dans le rôle de Bill

Pendant ce temps, Quentin Tarantino est en plein casting de son diptyque Kill Bill, autre grand moment de cinéma à venir, et il est à la recherche de son antagoniste qui donnera la réplique à Uma Thurman.

Dès lors, Kevin Costner fait partie d’une short list composée également de Kurt Russell, Burt Reynolds, Mickey Rourke ou Jack Nicholson, et refuse après avoir été sollicité directement par Tarantino. Ceci afin de de se consacrer pleinement à la réalisation d’Open Range.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Quelques années plus tard, QT se lance à son tour dans la mise en scène de son premier western, (Django Unchained) et refera appel à Kevin Costner pour le rôle de Ace Woody, l’un des hommes de main du terrible Calvin Candle qu’interprétera Leonardo DiCaprio.

Tarantino obtint cette fois-ci son accord, qui ne fut que de courte durée lorsque Costner se retira par la suite du projet. Officiellement pour cause de conflit d’emploi du temps et le rôle échu à Walton Goggins, avec un personnage renommé et probablement réécrit pour l’occasion.

Quentin Tarantino en cow-boy dans Django Unchained ©Sony Pictures

À ce jour, Quentin Tarantino n’a pas travaillé avec Kevin Costner. Et ce dernier, depuis Open Range, n’est pas repassé derrière une caméra en tant que réalisateur.