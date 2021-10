Opération Fortune : Guy Ritchie retrouve Jason Statham pour son prochain film

Après le récent « Un Homme en colère », Jason Statham va retrouver Guy Ritchie pour son prochain film : « Opération Fortune ». C’est la 5ème fois que les deux hommes vont travailler ensemble.

Guy Ritchie et Jason Statham : une longue amitié

Jason Statham et Guy Ritchie ont fait leurs armes ensemble. Le premier devant la caméra, le second à la mise en scène. C’était en 1998 pour Arnaques, crimes et botanique. A l’époque, le film se fait détruire par les critiques mais est rapidement remarqué par le public, séduit par le style et le rythme unique de Guy Ritchie. Côté box-office, ce premier essai rapporte presque 4 millions de dollars au Royaume-Uni. Deux ans plus tard, les deux hommes se réunissent de nouveau pour Snatch. Véritable film culte, c’est la consécration, à la fois pour Guy Ritchie, mais également pour Jason Statham. Snatch est aujourd’hui une référence absolue de la pop culture cinématographique. A l’époque, le long-métrage avait rapporté plus de 83 millions de dollars de recettes à travers le monde.

Guy Ritchie et Jason Statham

Puis, les deux artistes prennent des routes différentes. Jason Statham devient très rapidement une référence dans le milieu du cinéma d’action, et est embauché dans de nombreuses productions hollywoodiennes. Sa carrière décolle définitivement. Guy Ritchie, de son côté, affronte la furie de la presse professionnelle qui ne le porte pas dans son cœur. Il s’écroule avec À la dérive. En 2005, il décide de rappeler Jason Statham pour Revolver.

Par la suite, Guy Ritchie et Jason Statham font leur route chacun de leur côté jusqu’à cette année, où ils se retrouvent après quinze ans d’attente, dans Un homme en colère. Ce remake du film français Le Convoyeur se place comme un film relativement mineur dans la carrière de son auteur, mais rapporte tout de même plus de 103 millions de dollars de recettes au box-office.

Opération Fortune : une cinquième collaboration

Visiblement, Un homme en colère a relancé le partenariat entre Guy Ritchie et Jason Statham. Les deux britanniques vont effectivement se retrouver pour une cinquième fois dans Opération Fortune. Ce nouveau film de Guy Ritchie, attendu le 21 janvier 2022 aux Etats-Unis, va raconter le destin de Orson Fortune (Jason Statham), un agent du MI6 recruté par une alliance internationale pour empêcher la commercialisation de nouvelles armes particulièrement menaçantes.

Anciennement intitulé Five Eyes, cet Operation Fortune a été écrit par Ivan Atkinson et Marn Davies. Côté casting, le film réunira notamment Cary Elwes et Aubrey Plaza. À noter également la présence de Josh Hartnett, qui était déjà au casting de Un homme en colère, et de Hugh Grant de retour chez le réalisateur anglais après l’excellent The Gentlemen.