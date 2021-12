Operation Fortune : le nouveau film de Guy Ritchie se dévoile dans sa première bande-annonce

Guy Ritchie est déjà de retour avec une nouvelle comédie d'action, une proposition qui semble mélanger de ses deux précédents films : « The Gentlemen » et « Un homme en colère ». Porté par Jason Statham, « Opération Fortune : ruse de guerre » n'a pas encore de date de sortie.

Guy Ritchie : le petit génie anglais est de retour

Décidément, en ce moment, Guy Ritchie est très productif. Le cinéaste, à qui l'on doit des œuvres emblématiques comme Snatch, Sherlock Holmes et plus récemment The Gentlemen, revient avec une nouvelle comédie d'action et de gangsters : Operation Fortune – ruse de guerre. Sans date de sortie encore, le long-métrage semble être un délicieux mélange de ses deux précédents films : The Gentlemen et Un homme en colère. Déjà, côté casting, le cinéaste offre un mashup intéressant de ses deux précédentes productions. Operation Fortune réunit ainsi d'un côté Hugh Grant et Eddie Marsan, qui étaient à l'affiche de The Gentlemen et de l'autre côté Jason Statham et Josh Hartnett, qui faisaient le show dans Un homme en colère. Le reste de la distribution se compose notamment de Cary Elwes et Aubrey Plaza.

Operation Fortune : ruse de guerre ©STX Entertainment

Operation Fortune marque la cinquième collaboration entre Guy Ritchie et Jason Statham après Arnaques, crimes et botanique, Snatch, Revolver et Un homme en colère. Cette nouvelle histoire raconte la mission d'un agent du MI6 recruté par une alliance internationale pour empêcher la transaction commerciale d'une nouvelle arme particulièrement dangereuse.

Une première bande-annonce pour Operation Fortune

Produit par STX Entertainment et Miramax Film, le scénario de Operation Fortune a été écrit par le duo Ivan Atkinson et Marn Davies, qui se sont déjà occupés, par le passé, des scénarios de Un homme en colère, The Gentlemen et Sherlock Holmes. STX Entertainment vient de dévoiler la toute première bande-annonce du long-métrage. Sans surprise, le film s'inscrit parfaitement dans le style de Guy Ritchie. Les spectateurs retrouvent ainsi le ton, l'humour et la verve du cinéaste. Ce dernier est dans ses chaussons pour nous offrir une comédie d'action qui promet d'être explosive et décalée. On vous laisse avec ces images, en attendant une date de sortie prochainement.