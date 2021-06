Operation Seawolf : Frank Grillo et Dolph Lundgren réunis dans un film de guerre

Les comédiens Frank Grillo et Dolph Lundgren, stars du cinéma d’action américain, vont se réunir devant la caméra de Steven Luke, pour un projet intitulé « Operation Seawolf ».

Rencontre au sommet

D’un côté, il y a Dolph Lundgren. Présent dans le cinéma depuis une trentaine d’années, ce comédien suédois s’est rapidement fait un nom grâce à son affrontement face à Sylvester Stallone dans Rocky IV en 1985. Le personnage d’Ivan Drago est par la suite devenu culte, et est d’ailleurs revenu à trois reprises, dans Rocky V, dans Rocky Balboa et dans Creed II. Puis, Dolph Lundgren a enchaîné les succès en apparaissant dans Dangereusement vôtre, dans Les Maîtres de l’univers, puis en incarnant le Punisher pour sa première adaptation cinématographique en 1989.

Ensuite, le comédien s’est spécialisé dans les films d’action, et plus particulièrement dans des séries B souvent méconnues. Mais sa participation récente à la franchise Expendables, et son apparition dans Aquaman, lui ont redonné un peu de notoriété. Aujourd’hui âgé de 63 ans, Dolph Lundgren continue de tourner dans des films d’action à un rythme effréné.

King Nereus (Dolph Lundgren) - Aquaman ©Warner Bros Pictures

De l’autre côté, il y a Frank Grillo. Expert dans les arts martiaux, Frank Grillo est lui aussi un spécialiste du cinéma d’action américain. Il débute sa carrière d’acting au début des années 1990 en enchaînant des apparitions dans des séries télévisées comme The Shield, New York Unité Spéciale, Les Experts, Las Vegas, FBI Portés Disparus ou encore Prison Break. Il faut attendre le début des années 2010 pour voir Frank Grillo percer sur le grand écran, en apparaissant dans des productions plus imposantes comme Warrior, Zero Dark Thirty ou encore Le Territoire des loups. Mais ce sont ses participations au MCU dans le rôle de Crossbones, et à la saga American Nightmare, qui lui donnent davantage de notoriété. Aujourd’hui âgé de 58 ans, il sera à l’affiche le 30 juin prochain d'un autre film d’action : Hitman & Bodyguard 2.

Operation Seawolf

Ainsi, Dolph Lundgren et Frank Grillo vont faire équipe pour un film d’action intitulé Operation Seawolf. Dirigé par Steven Luke, le film se déroule dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale lorsque l’Allemagne, désespérée, est à la recherche de toute opportunité restante pour vaincre les Alliés. Les nazis se tournent alors vers leurs derniers U-Boots, des sous-marins armés, pour attaquer les Etats-Unis par les eaux.

Pour le moment, on n’en sait pas plus sur l’intrigue, ou même sur le reste du casting. Mais d’après The Hollywood Reporter, Operation Seawolf est attendu courant 2022 dans les salles obscures, et sera produit par VMI Worldwide. En tout cas, ce sera l’occasion parfaite pour voir la confrontation entre deux figures emblématiques du cinéma d’action américain. Ça va encore faire mal !