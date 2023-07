Oppenheimer : Cillian Murphy aurait déjà pu jouer le rôle il y dix ans

Cillian Murphy incarne J. Robert Oppenheimer dans le biopic signé Christopher Nolan. Mais l’acteur irlandais aurait pu jouer le célèbre physicien bien plus tôt dans sa carrière, pour une série TV.

Oppenheimer et la grosse performance de Cillian Murphy

Sorti le 19 juillet dernier dans les salles françaises, Oppenheimer est centré sur l’homme ayant été au centre du « Projet Manhattan. » L’intrigue du film se situe à trois époques différentes. L’une des lignes temporelles nous présente le célèbre physicien à l’époque où il était professeur, jusqu’au moment où il développa l’arme atomique avec d’autres chercheurs à Los Alamos. L’autre se déroule en 1954, et est centrée sur son audition pour le maintien de son habilitation de sécurité. Enfin, la dernière ligne temporelle raconte l’audience de confirmation par le Sénat de Lewis Strauss, qui visait le poste de Secrétaire au Commerce.

Pour porter Oppenheimer, Christopher Nolan a fait appel à l’un de ses plus fidèles collaborateurs : Cillian Murphy. C’est la sixième fois que les deux hommes travaillent ensemble. Mais cette fois, le réalisateur a donc confié à l’acteur irlandais un rôle particulièrement important. Murphy incarne une figure historique majeure dans un long-métrage de trois heures. Et sa performance a été majoritairement saluée par la critique. Mais l’acteur aurait pu jouer le même rôle bien plus tôt.

L’acteur était visé pour Manhattan

Christopher Nolan n’est pas le premier à porter à l’écran le développement du « Projet Manhattan. » Ce moment de l’Histoire était aussi au centre de Manhattan, une série sortie en 2014. C’est Daniel London qui y incarnait Robert Oppenheimer. Mais le créateur du show, Sam Shaw, a récemment expliqué à Vanity Fair que lui et sa femme, Lila Byock, avaient pensé à d’autres acteurs pour incarner le célèbre physicien. Et selon ses propres mots, « Cillian Murphy faisait à 1000% partie de la liste. »

Des stars comme David Bowie étaient même envisagées pour le rôle. Mais c’est donc Daniel London qui en a hérité. Un mal pour un bien pour Murphy. Car cela lui a donc permis de porter le film de Nolan près de dix ans plus tard. Surtout que de son côté, la série Manhattan a été annulée après deux saisons. Et ce, malgré une bonne réception de la part de la critique et du public.