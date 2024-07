Oppenheimer : le bon conseil que Matt Damon a donné à Josh Hartnett (mais trop tard...)

Collègues de travail sur le tournage de l'acclamé "Oppenheimer", Josh Hartnett a reçu un conseil aussi précieux que particulier de la part de Matt Damon. Malheureusement, ce conseil n'a pas pu être suivi d'effets...

Josh Hartnett de retour pour de bon

Après des années 2010 durant lesquelles il est apparu de manière anecdotique dans des productions de calibre limité, Josh Hartnett opère un retour au premier plan. On pourra ainsi le retrouver dès le 7 août dans le rôle principal de Trap, le nouveau film de M. Night Shyamalan. On l'a récemment vu deux fois chez Guy Ritchie (Un homme en colère et Operation Fortune), mais surtout dans l'immense succès de 2023 Oppenheimer. Dans le film acclamé de Christopher Nolan, il incarnait au sein d'un casting prestigieux le physicien américain Ernest Lawrence.

Un problème de "taille"

Et c'est pour ce rôle qu'il a reçu de Matt Damon un conseil précieux, mais malheureusement transmis trop tard. En effet, comme Josh Hartnett, invité à The Tonight Show, l'a raconté à Jimmy Fallon, l'acteur de la saga Jason Bourne lui a conseillé "de ne pas prendre de poids". Problème, c'était déjà fait....

Il m'a donné beaucoup de bons conseils. Un en particulier - et qui ne m'a été d'aucune aide : il m'a dit de ne pas prendre le poids que j'avais déjà pris pour le rôle. J'ai pris à peu près 15 kg pour le rôle, et il me disait : "Tu ne vas jamais les perdre, mec. (...) Tu vas passer le reste de ta vie à essayer de t'en débarrasser mais ça ne marchera pas parce que ton corps va vouloir conserver ce poids. Tu vas essayer de descendre de ce gabarit, de perdre ce poids, mais ça va constamment revenir."

Prenant la situation avec humour, Josh Hartnett conclut : "Je lui disais : "Merci Matt. Merci de me le dire maintenant. J'ai déjà pris ce poids." Maintenant, je ne mange plus."

Matt Damon lui aurait aussi indiqué qu'il ne fallait pas prendre de poids passé l'âge de 40 ans, parce qu'il est très difficile ensuite de les reperdre. C'est ce qui est notamment arrivé à Robert De Niro, qui s'est métamorphosé en 1980 pour Raging Bull, grossissant de 27 kg pour le rôle de Jake La Motta. Une corpulence qu'il n'a ensuite jamais réussi à changer, gardant une silhouette plus massive que celle qu'il avait alors eue jusque-là.