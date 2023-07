Oppenheimer : excellent démarrage au box-office pour Christopher Nolan

Derrière le phénomène "Barbie", le film de Christopher Nolan "Oppenheimer" démarre lui aussi très fort au box-office nord-américain, bien au-delà des projections qui le voyaient autour des 50 millions de dollars de recettes.

Le "Projet Oppenheimer" est un succès

L'événement Barbenheimer a tenu ses promesses en réalisant, avec Barbie et Oppenheimer, le 4e meilleur week-end de l'histoire du box-office nord-américain. À eux deux, les films de Greta Gerwig et Christopher Nolan ont attiré quasiment 20 millions de spectateurs en trois, jours, pour des recettes s'élevant à 235,5 millions de dollars.

Barbenheimer

Si c'est Barbie qui fait l'effet d'une bombe (nucléaire), avec 155 millions de dollars récoltés sur le territoire nord-américain et 182 millions dans le reste du monde pour un fabuleux total de 337 millions de dollars de recettes, Oppenheimer fait lui aussi un excellent démarrage. La crainte que les trois heures du long-métrage et son genre ne rebutent certains spectateurs s'est évanouie, puisque le biopic du célèbre "père de la bombe atomique" termine son premier week-end avec 174 millions de dollars de recettes mondiales, dont 80,5 millions aux US.

3e meilleur démarrage pour Christopher Nolan

Doté d'un budget estimé à 100 millions de dollars, Oppenheimer est pour le moment une opération parfaite pour Universal et Christopher Nolan. Dans la carrière du réalisateur, c'est le troisième meilleur démarrage, après les intouchables The Dark Knight Rises (160 millions de dollars de recettes) et The Dark Knight (157 millions). Il se situe largement devant Inception et Interstellar, qui avaient en effet respectivement encaissé 62 millions et 47 millions de dollars de recettes lors de leur premier week-end.