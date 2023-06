Oppenheimer : la fin du film est comparée à celle d’Inception

Il sera très probablement l’un des événements cinéma de cet été. D’après le réalisateur britannique, Oppenheimer partage un point commun avec un autre de ses films : Inception.

Christopher Nolan joue avec les émotions des spectateurs

Christopher Nolan a le chic pour ne pas livrer toutes les réponses aux questions que l’on se pose dans ses films. Une fâcheuse habitude qui énervent certains spectateurs, comme ce fut le cas, en 2010, avec Inception. Une décennie plus tard, les débats vont toujours bon train pour connaître le fin mot de l’histoire portée par Leonardo DiCaprio. Rêve ou réalité ? C’est au public de réunir les indices récoltés et de façonner sa propre interprétation. Et ce pourrait bien être encore le cas pour Oppenheimer , son nouveau film, attendu le 17 juillet au cinéma.

Inception © Warner Bros. Pictures

Pour rappel, le film mettant en scène Cillian Murphy et un casting de luxe raconte la vie de l'inventeur de la bombe atomique, Robert Oppenheimer.

Alors qu’il confiait tout récemment que les premières projections du film avaient marqué le public, le laissant parfois sans voix, le réalisateur de la saga The Dark Knight s’est laissé aller à de nouvelles confidences : Oppenheimer partagerait en effet un détail avec Inception.

Oppenheimer : une relation existe avec la fin d’Inception

Lors d’un entretien accordé au média Wired, Christopher Nolan a expliqué que Oppenheimer possédait une fin ambiguë. De quoi rappeler celle de Inception à laquelle il la compare et donner d’autres sueurs froides aux spectateurs. « C'est drôle, je pense qu'il y a une relation intéressante entre les fins d'Inception et d'Oppenheimer à explorer. Oppenheimer a une fin compliquée. Des sentiments compliqués », explique-t-il.

Oppenheimer de Christopher Nolan © Universal Pictures

Selon Christopher Nolan, Oppenheimer aborde des thématiques difficiles qui ne manqueront pas de faire naître des multitudes de questions chez les spectateurs : « Je pense que nous avons pu trouver beaucoup de choses sur lesquelles être optimistes dans le film, vraiment, mais il y a ce genre de question plus importante qui plane dessus. Il semblait essentiel qu'il y ait des questions à la fin que vous laissiez germer dans le cerveau des gens et qui incitent à la discussion ».

Pour ceux qui espéraient que le réalisateur d’Interstellar livre des réponses toutes faites, il semblerait plutôt que l’on se dirige droit vers une conclusion qui laissera, à coup sûr, les spectateurs chamboulés.