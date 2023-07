Oppenheimer : son petit-fils remonté contre une scène du film

Charles Oppenheimer, le petit-fils du célèbre physicien, n'a pas aimé une scène dans le film de Christopher Nolan qu'il juge inexacte. Il s'agit de la séquence de la pomme empoisonnée au début du long-métrage.

Oppenheimer : Christopher Nolan frappe fort avec son nouveau film

Ce 19 juillet 2023, Christopher Nolan a fait son grand retour au cinéma avec son nouveau film événement : Oppenheimer. Comme l'indique son titre, le long métrage se présente comme un biopic historique dédié à J. Robert Oppenheimer (incarné par Cillian Murphy), l'emblématique et controversé physicien américain. L'œuvre cinématographique explore la vie et la carrière de cet homme clé dans le développement de la première bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale.

Du parcours de ce scientifique prometteur à son implication dans le projet Manhattan et son rôle majeur dans le programme nucléaire américain, le film plonge dans la complexité de sa personnalité et examine les dilemmes moraux ainsi que les conséquences dévastatrices de ses découvertes scientifiques. La particularité du long-métrage est qu'il alterne entre plusieurs timelines, révélant ainsi d'une manière non-linéaire les combats auxquels J. Robert Oppenheimer a dû faire face tout au long de sa vie, ainsi que sur les nombreuses figures historiques qu'il a croisées.

Cillian Murphy (J. Robert Oppenheimer) - Oppenheimer © Universal Pictures

Son petit-fils remonté contre une scène du film

Dans la première partie du film, une séquence montre J. Robert Oppenheimer, alors étudiant à l'université de Cambridge, tentant d'empoisonner son professeur Patrick Blackett, en injectant du cyanure de potassium dans sa pomme. Pris de remords, il parvient à reprendre la pomme, juste avant que son idole Niels Bohr (interprété par Kenneth Branagh) ne l'ingère à la place de son professeur.

Oppenheimer © Universal Pictures

Dans une interview accordée au Time, Charles Oppenheimer, le petit-fils du physicien, a déclaré qu'il avait un problème avec cette scène, également présente dans le roman American Prometheus, dont Christopher Nolan s'est inspiré pour le film.

La partie que j'aime le moins, c'est cette référence à la pomme empoisonnée, qui était déjà un problème dans "American Prometheus". Si vous lisez "American Prometheus" avec suffisamment d'attention, les auteurs disent : "Nous ne savons pas vraiment si cela s'est produit". Il n'y a aucune trace de lui ayant essayé de tuer quelqu'un. C'est une accusation très grave et c'est une révision historique. Aucun ennemi ou ami de Robert Oppenheimer n'a entendu cela de son vivant et considéré que c'était vrai. "American Prometheus" a tiré cela de certaines références parlant d'un voyage de vacances, et tous les reporters originaux de cette histoire - il n'y en avait que deux ou peut-être trois - ont déclaré qu'ils ne savaient pas de quoi parlait Robert Oppenheimer. Malheureusement, "American Prometheus" résume cela en disant que Robert Oppenheimer a essayé de tuer son professeur, puis ils admettent peut-être qu'il y a un doute

a déclaré Charles Oppenheimer, en précisant qu'il aurait aimé que cette scène ne soit pas présente dans le film.

L'auteur Ray Monk, l'auteur de la biographie Robert Oppenheimer: A Life Inside the Center, pense que cette anecdote a évolué en raison de la création de mythes autour de l'histoire de la vie d'Oppenheimer. Bien que son petit-fils conteste la scène de la pomme empoisonnée, dans l'ensemble, il trouve que le long-métrage de Christopher Nolan est une représentation captivante et réaliste de la vie de son grand-père.