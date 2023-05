Oppenheimer : un nouveau trailer ultra-tendu et explosif pour le film de Christopher Nolan

Le biopic "Oppenheimer", nouveau film de Christopher Nolan servi par un incroybale casting, se montre un peu plus dans une nouvelle bande-annonce. La tension est à son maximum dans ces images présentées dans un montage de thriller.

Oppenheimer se dévoile un peu plus

Oppenheimer, le nouveau film de Christopher Nolan, ne fait pas partie de la sélection du 76e Festival de Cannes. À regret sans doute, puisqu'il y aurait vraisemblablement fait sensation, mais Croisette ou pas, Oppenheimer devrait bien être la bombe - sans mauvais jeu de mots - de cet été. C'est en effet ce que tend à confirmer la nouvelle bande-annonce (en tête d'article), longue et généreuse dans l'exposition des enjeux et de certains personnages. Il semble ainsi être promis que, après Interstellar, Dunkerque et Tenet, Christopher Nolan n'a pas réduit son ambition de spectacle malgré le genre du biopic dans lequel Oppenheimer s'inscrit, mais qu'il devrait bien aller encore plus loin et plus fort que ces précédentes oeuvres.

Oppenheimer ©Universal Pictures

L'histoire d'un homme et d'une bombe

Dans cette nouvelle bande-annonce, on découvre ainsi la relation entre Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) et Leslie Groves (Matt Damon), le directeur militaire du projet Manhattan. On voit aussi, pour la première fois, Albert Einstein, interprété par Tom Conti, le grand génie scientifique qui a une influence indirecte mais importante sur le développement de la bombe atomique. Même si l'on connaît l'issue de cette histoire, sur la musique épique et légèrement angoissante de Ludwig Goransson, on se prépare tout de même à une course-contre-la-montre. Le projet sera-t-il mené à bien, contraint par le développement concurrent des nazis ? Robert Oppenheimer va-t-il garder toute sa tête en menant la fabrication de l'artefact le plus important de l'histoire de l'humanité ?

Le spectacle et ses réponses arrivent le 19 juillet 2023 dans les salles françaises.