Orlando Bloom ne voulait pas faire ce film culte

Parmi les personnages iconiques de la filmographie d’Orlando Bloom se trouve Pâris, l’un des protagonistes de "Troie". Mais l’acteur a récemment révélé qu’il ne comptait au départ pas accepter ce rôle.

Pâris, l’un des rôles majeurs d’Orlando Bloom

Orlando Bloom a eu plusieurs rôles marquants dans sa carrière. On peut citer celui de Legolas dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux (puis Le Hobbit des années après) ou encore celui de Will Turner dans la saga Pirates des Caraïbes. Il a également joué Pâris dans le péplum Troie, sorti en 2004.

L’acteur britannique a ainsi été choisi pour accompagner un casting cinq étoiles, composé entre autres d’Eric Bana et Brad Pitt. Le long-métrage réalisé par Wolfgang Petersen a fait un carton au box-office, et reste parmi les titres les plus cités lorsque l’on évoque les péplums. Malgré cela, Orlando Bloom ne garde pas un très bon souvenir de cette expérience.

Troie ©Warner Bros. Pictures

L’acteur ne voulait pas jouer ce personnage

Dans une récente vidéo de Variety, Orlando Bloom a évoqué plusieurs des films dans lesquels il est apparu. Dont Troie. Et il a révélé qu’à l’origine, il ne voulait tout simplement « pas faire ce film ». La raison à cela est qu’il ne voulait pas jouer le personnage de Pâris :

Je ne voulais pas faire ce film. Je ne voulais pas jouer ce personnage. Le film était super, il y avait Brad, Eric et Peter O’Toole. Mais je me demandais "Comment je vais jouer ce personnage ?" C’était complètement à l’encontre de ce que je ressentais. À un moment, le scénario disait "Pâris rampe après avoir été battu par quelqu’un et s’accroche à la jambe de son frère". Et je me disais "Je ne vais pas pouvoir le faire".

Finalement, l’un de ses agents a convaincu le comédien. Il lui a ainsi assuré que cette scène allait « faire le film ». Orlando Bloom a alors accepté de jouer le rôle de Pâris. Mais il avoue aujourd’hui qu’il a, en quelque sorte, volontairement oublié ce film.

Un tournage « fou » selon Diane Kruger

Si Orlando Bloom préfère donc ne pas se remémorer son expérience sur Troie, Diane Kruger garde de son côté un souvenir fort du tournage. Dans une interview avec Variety en octobre 2023, l’actrice a révélé que le tournage du film avait été « exaltant », mais qu’il avait aussi été « un cirque. » Car, selon ses propres mots, « les plateaux étaient énormes et les paparazzi volaient autour en hélicoptère, attendant Brad Pitt. C’était fou ! ».