Enfin une récompense pour ce métier essentiel au cinéma ? L'Académie des Oscars répond

Ils se battent, tombent, passent au travers de fenêtres et s'enflamment, sont soufflés par des explosions... Sans les hommes et les femmes qui assurent les cascades et les séquences d'action, le cinéma hollywoodien ne serait pas le même. Et leur reconnaissance par les autres disciplines du 7e art pourrait enfin voir le jour, avec des discussions en cours au sein de l'Académie des Oscars...

Les cascadeurs et cascadeuses enfin distingués ?

Depuis des années, la communauté des cascadeurs et cascadeuses d'Hollywood milite pour une reconnaissance plus large. Une cérémonie de récompenses existe déjà, créée en 2001 à Los Angeles, les Taurus World Stunt Awards. Mais cette cérémonie récompense uniquement les métiers de la cascade cinématographique. Et les professionnels concernés ne sont pas nommés ou distingués dans des cérémonies pluridisciplinaires. Dont la plus prestigieuse est évidemment la cérémonie des Oscars.

The Fall Guy ©Universal Pictures

Plusieurs personnalités, dont Keanu Reeves, interprète de John Wick dans la saga du même nom, et Ryan Gosling, star du film-hommage aux cascadeurs The Fall Guy, ont ainsi publiquement exprimé leur désir de voir ces hommes et ces femmes de l'ombre, irremplaçables pour tourner des séquences d'action, récompensés. Plusieurs réalisateurs aussi, anciennement cascadeurs comme David Leitch et Chad Stahelski, ont aussi milité pour qu'une catégorie dédiée soit créée aux Oscars, afin de récompenser les accomplissements dans ce domaine. Leurs efforts semblent avoir payé, puisque l'Académie des Oscars a récemment donné des nouvelles positives sur le sujet.

"Nous sommes toujours ouverts pour discuter"

Lors du Festival de Cannes 2024, le magazine Empire a rencontré les dirigeants de l'Académie des Oscars, Bill Kramer son CEO, et Janet Yang sa présidente. Dans les différents sujets abordés, Bill Kramer et Janet Yang se sont exprimés sur un potentiel Oscar récompensant les professionnels de la cascade. Bill Kramer a ainsi déclaré :

Nous parlons actuellement à des membres de cette communauté qui sont aussi des membres de l'Académie de cette possibilité. Nous avons ajouté une nouvelle récompense qui sera mise en place dans deux ans pour la direction de casting, nous sommes donc toujours ouverts pour aborder ces sujets.

De son côté, Janet Yang a assuré que l'Académie était en constante évolution.

Nous écoutons nos membres, et s'il y a un soutien véritable et solide, avec des leviers pour faire avancer la cause et qu'ils sont intéressés... C'est ce qui s'est passé avec la direction de casting. On a créé de nouvelles catégories durant ces dernières décennies. Donc ça évolue, à mesure que l'industrie change.

Si un Oscar de la Meilleure cascade fait son apparition, ce ne sera donc pas pour demain, puisque ces créations de nouvelle catégorie prennent du temps. Mais cette prise de position publique de la part de la très discrète Académie des Oscars est le signe encourageant que l'idée est très sérieusement étudiée et devrait se concrétiser dans le futur.