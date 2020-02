Oscars 2020 : un échec record pour The Irishman

Vous avez aimé ? Partagez :

S’il y a bien un film qui s’est fait bouder pendant la 92ème cérémonie des Oscars, c’est bien « The Irishman ». Le long-métrage de Martin Scorsese comptabilisait en effet 10 nominations mais n’a remporté aucune statuette.

C’est la grosse déception de cette 92ème Cérémonie des Oscars. Dans la nuit de dimanche à lundi, l’Académie des Oscars récompensait les meilleurs films de l’année. Si Parasite a remporté 4 statuettes et 1917 trois prix, le dernier film de Martin Scorsese, The Irishman, sorti sur Netflix, est reparti bredouille. Une fois de plus, la plateforme de streaming semble être déconsidérée par les instances cinématographiques.

Netflix a établi son propre record aux Oscars 2020. En effet, la plateforme comptabilise 24 nominations lors de cette 92ème cérémonie. Un record historique. Parmi ces nominations, on peut notamment relever Marriage Story avec 6 nominations, Les Deux Papes avec 3 nominations ou encore Klaus dans la catégorie Meilleur film d’animation.

Netflix : 24 nominations pour 2 récompenses

Pour autant, parmi ces 24 nominations, seuls deux prix ont été remis à des films produits par Netflix. American Factory a remporté l’Oscar du Meilleur long-métrage documentaire. Et Laura Dern a gagné le prix de la Meilleure actrice dans un second rôle pour Marriage Story.

Si c’est une petite victoire pour la plateforme, qui est largement boudée lors des cérémonies de remise de prix, il n’empêche que cela reste une maigre compensation. Parmi les grosses désillusions de cette nuit, The Irishman a été totalement snobé par l’académie.

Le dernier film de Martin Scorsese, sorti le 27 novembre 2019 sur Netflix, n’a gagné aucun prix. Pourtant, The Irishman était nommé dans 10 catégories dont Meilleur film, Meilleur réalisateur et Meilleur scénario adapté. De même, Al Pacino et Joe Pesci étaient tous les deux nommés dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle.

Avec ce résultat extrêmement décevant, The Irishman rejoint la liste des films les plus négligés à travers l’histoire des Oscars. Avec zéro prix pour 10 nominations, le drame de Scorsese rejoint Gangs of New York, True Grit et American Bluff qui s’étaient retrouvés exactement dans la même situation.

À l’heure actuelle, deux films détiennent le record des plus oubliés de tous les temps. Ils comptabilisent 11 nominations pour zéro prix. Il s’agit de La Couleur Pourpre de Steven Spielberg en 1986 et Le Tournant de la Vie de Herbert Ross en 1977. Le palmarès complet des Oscars 2020 est à retrouver ici.